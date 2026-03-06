Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δικαστική διαδικασία για το δυστύχημα στα Τέμπη, που εκδικάζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέταξε την άμεση κατάσχεση όλων των ψηφιακών αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή των δικαστικών πραγματογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο από κινητά τηλέφωνα, τα οποία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η εντολή αναμένεται να εκτελεστεί εντός των επόμενων ωρών, παρουσία αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και στελεχών της δικαστικής αστυνομίας. Το υλικό θα συλλεχθεί από ηλεκτρονικές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και σκληρούς δίσκους που χρησιμοποίησαν οι πραγματογνώμονες. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε: «Πρέπει να πούμε ότι σήμερα κερδήθηκε μία μικρή, μεγάλη σύμφωνα με την άποψή μου νίκη, γιατί μέσα από την ακροαματική διαδικασία, την οποία η κυβέρνηση προσπάθησε να αναβάλει, καταφέραμε να κατασχεθούν τα ψηφιακά αρχεία, βιντεοληπτικά, οπτικοακουστικά και λήψεις με drones. Άκουσον, άκουσον: στα χέρια των διορισθέντων πραγματογνωμόνων, που δεν τα περιέλαβαν πουθενά, δεν τα κατέθεσαν στην ανάκριση, δεν τα ανέφεραν στις εκθέσεις τους, δεν τα εισέφεραν σε καμία διαδικασία και χρειάστηκαν οι επίμονες ερωτήσεις της υποστήριξης της κατηγορίας και της συναδέλφου μου, της κυρίας Βαλάνη, προκειμένου να αναδειχθεί αυτό το μείζον στοιχείο».

Η ίδια πρόσθεσε: «Δώσαμε μία πολύ μεγάλη μάχη μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο να κατασχέσει τα αρχεία από όλες τις πηγές και από τα κινητά. Η μάχη αυτή συνάντησε τρομακτικές αντιστάσεις από πλευράς των πραγματογνωμόνων μαρτύρων, που δεν θέλανε να παραδώσουνε τα κινητά τους. Έγιναν συγκλονιστικές παρεμβάσεις από τους συγγενείς στο ακροατήριο, από τις μανάδες που ζητούσαν “παραδώστε τα στοιχεία για να τα δούμε”».

Αναφερόμενη στη σημασία της απόφασης, σημείωσε: «Χρειάστηκε να αναφερθεί ότι μέχρι και πριν από 10 μέρες, ανακαλύφθηκε ανθρώπινο οστό στο σημείο του εγκλήματος. Είναι μία σημαντική, πολύ σημαντική μέρα, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, θα περιμένουμε να ενεργηθεί η κατάσχεση. Δεν θα έπρεπε να ’ναι έτσι η απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα, και κομμάτι της μάχης που δίνουμε είναι για να είναι η τελευταία φορά που θύματα, γονείς, συγγενείς προσπαθούν πραγματικά με τα χέρια τους, με τη φωνή τους, με όλη τους την ύπαρξη, να ξεμπαζώσουν την αλήθεια και να αποκαλύψουν τα στοιχεία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέληξε λέγοντας: «Εγώ είμαι πραγματικά συγκλονισμένη από την προσπάθεια που χρειάστηκε να καταβάλουμε, από τις τόσο ισχυρές αντιστάσεις που συναντήσαμε και από τους πραγματογνώμονες και από το δικαστήριο, είμαι όμως και συνταραγμένη και συγκλονισμένη από την ανθρώπινη βούληση και από την αποφασιστικότητα της μάνας, τη δύναμη των μανάδων και των συγγενών, που δεν πρόκειται να σταματήσουν μπροστά σε κανένα εμπόδιο μέχρι να αποκαλύψουν όλη την αλήθεια».

Δηλώσεις της Στέλλας Βαλάνη

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Στέλλα Βαλάνη, ανέφερε: «Σήμερα ήμασταν όλοι μαζί μια γροθιά, μία ομάδα. Προέκυψε από τη διαδικασία, έπειτα από ερωτήσεις τις οποίες η έδρα στην αρχή θεώρησε περιττές, αναφορικά με το τι έκανε τα ξημερώματα ο κύριος Μπαρτζώπουλος στον τόπο του εγκλήματος την 1η Μαρτίου. Αυτό που αποκαλύφθηκε σήμερα είναι ότι έπαιρνε βίντεο με το κινητό του, ενώ παράλληλα γινόταν λήψεις με drone, γεγονότα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμία δικογραφία».

Όπως πρόσθεσε: «Όταν ρωτήθηκε με ποιο κριτήριο επέλεξε το υλικό που θα δώσει στις ανακριτικές αρχές, η απάντησή του ήταν σύμφωνα με το κείμενο της πραγματογνωμοσύνης. Υποβάλαμε όλοι μαζί αίτημα στο δικαστήριο, ώστε να κατασχεθούν όλοι οι φορείς υλικοί (λάπτοπ, κινητά κλπ.) προκειμένου να εξαχθούν τα εν λόγω αρχεία, ώστε να δει όλη η Ελλάδα τι συνέβη. Έγινε εν μέρει δεκτό το αίτημά μας και φτάσαμε μέχρι τις 4 μ.μ. για να δεχτεί το δικαστήριο να παραδώσει το κινητό του ο κ. Μπαρτζώπουλος, ο οποίος αρνούνταν να το κάνει».

Η αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού

Η μητέρα θύματος, Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας: «Σήμερα προέκυψε κάτι πολύ σημαντικό, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι έχει τραβήξει με το κινητό του υλικό από το ίδιο το βράδυ και τις επόμενες ημέρες, το οποίο δεν έβαλε στη δικογραφία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό. Τρία χρόνια ψάχνουμε τα βίντεο και βρίσκουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι έχει τραβήξει υλικό το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας, δεν το έχει δει κανένας, εκτός από τον ίδιο».

Η ίδια πρόσθεσε: «Τελικά, η έδρα απεφάνθη ότι θα κατασχέσει το υλικό το οποίο αποθηκεύτηκε σε σκληρούς δίσκους. Παρόλα αυτά, και προς έκπληξή μας, δεν θέλει να κατασχέσει το κινητό, δηλαδή το μέσο με το οποίο έγινε η πρώτη λήψη. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, γιατί με αυτό θα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα βίντεο, τι άλλη πορεία είχαν, αν δόθηκαν κάπου αλλού, αν έγινε συζήτηση με κάποιους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει μάλλον την έδρα να το δει».

Κλείνοντας, τόνισε: «Για μας είναι πολύ σημαντικό. Θα μείνουμε με την απορία; Θα δούμε. Εμείς νομίζω θα ξαναζητήσουμε να γίνει κατάσχεση του υλικού και του κινητού και έλεγχός του. Προς το παρόν περιμένουμε να γίνει σήμερα η κατάσχεση των δίσκων στο σπίτι του μάρτυρα και του έτερου και των δύο πραγματογνωμόνων».