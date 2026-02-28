Τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας της αδικοχαμένης Αναστασίας και αδελφός του Νίκου Πλακιά που έχασε τις δίδυμες κόρες του, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ενόψει της επικείμενης δίκης.

«Η δήλωση του αδελφού μου, Νίκου, ισχύει για όλες τις οικογένειες. Έπρεπε να χαθούν 57 άνθρωποι για να γίνει ένας καλύτερος σιδηρόδρομος; Αν ήθελαν να κάνουν το αυτονόητο, θα έπρεπε να σταματήσουν τα τρένα την αμέσως επόμενη μέρα, για να δείξουν τις παθογένειες», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα». Και συνέχισε: «Μόνοι τους καταρρίπτουν όλα τα ψέματα. Οι παθογένειες του τρένου υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τα τρένα είναι σάπια. Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για εμάς κι εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτή η γραμμή εδώ από πίσω να μην ξαναδουλέψει ποτέ».

Αναφερόμενος στον χρόνο που έχει περάσει από την τραγωδία, ο Δημήτρης Πλακιάς ήταν κατηγορηματικός: «Είτε μία μέρα, είτε τρία χρόνια, για εμάς είναι το ίδιο. Αυτοί που λένε ότι ο χρόνος γιατρεύει, αυτός που τα έγραψε αυτά, μάλλον δεν ξέρει. Και εύχομαι να μην το ζήσει κανένας αυτό. Σε κανέναν γονέα δεν μπορεί να μειωθεί ο πόνος. Χειρότερα είναι».

Παράλληλα, στάθηκε και στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης: «Σε εμάς δεν είναι μόνο η απώλεια των παιδιών μας, αλλά έχουμε να παλέψουμε και με τη δικαιοσύνη. Έχουν περάσει τρία χρόνια και είναι όλοι έξω. Ευελπιστούμε του χρόνου τέτοια εποχή η δίκη να είναι σε έναν καλό βαθμό δικαίωσης. Ευελπιστούμε να γίνει ένας πραγματικός αγώνας στα δικαστήρια».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τον πολιτικό κόσμο: «Οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν τα λόγια τους από εδώ και πέρα. Μέχρι στιγμής είχαμε πόνο και θυμό, αλλά αυτό τελείωσε. Στα δικαστήρια θα δουν μόνο οργή από τους συγγενείς, όχι δάκρυα. Η οργή είναι κακός παράγοντας. Δεν είναι απειλητικό αυτό. Τρία χρόνια έχουμε ακούσει πάρα πολλά, αλλά μας προκαλούν».