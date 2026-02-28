Ολοκληρώθηκε νωρίτερα το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Με κεντρικό σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, εργατικά κέντρα, η ΑΔΕΔΥ, συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι κι άλλοι φορείς ζήτησαν «πραγματική δικαίωση», ενόψει μάλιστα και της δίκης.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57, με το πλήθος να φωνάζει «Αθάνατοι» και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες.

Tanea.gr παρακολούθησαν την εξέλιξη των συλλαλητηρίων και σας παρουσίασαν όσα συνέβησαν.

Μπορείτε να δείτε πως καλύψαμε το γεγονός εδώ:

Μαζική συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις αλλά και στο εξωτερικό.

«Ο Σύλλογός μας απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Συλλόγους Γονέων, Φοιτητών, Μαθητών και τους Μαζικούς Φορείς σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη.

Με την κύρια δίκη να ξεκινά στις 23 Μαρτίου, ο αγώνας μας για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Τα Τέμπη δεν ήταν μια ”κακιά στιγμή”, αλλά έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή» επισημαίνει μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε κάλεσμά του στις σημερινές συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα & το εξωτερικό «Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη! – Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!».

Σημειώνεται ότι πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Ένταση στην πλατεία Συντάγματος μεταξύ αστυνομικών και αγνώστων

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης για τα Τέμπη στο Σύνταγμα ξέσπασαν επεισόδια. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι επιτέθηκαν με μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με ρίψη κρότου λάμψης. Η ατμόσφαιρα στο Σύνταγμα είναι αποπνικτική ενώ λίγο μετά τις 3 επικρατούσε ηρεμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Όπως μετέδωσε το Mega άνδρας που προσήχθη απλώς κινηματογραφούσε στο σημείο, ενώ άλλοι διαδηλωτές ανέφεραν πως δεν συμμετείχε στην ένταση που σημειώθηκε.

Στην Πλατεία Συντάγματος όπου και εκδηλώθηκαν τα επεισόδια υπήρξε ανθρωποκυνηγητό μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών.

Δυνάμεις των ΜΑΤ κατευθύνθηκαν προς την Καραγιώργη Σερβίας, προχώρησαν σε ρίψεις χημικών, ενώ εκείνη τη στιγμή το πλήθος κόσμου – μεταξύ αυτών οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένοι – βρίσκονταν στο σημείο και διαδήλωναν ειρηνικά.

Μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην Αθήνα

Με συλλαλητήρια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις της χώρας τιμάται η μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, σήμερα Σάββατο (28.2.26). Σωματεία και εργατικά κέντρα έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, με βασικά αιτήματα τη δικαίωση των θυμάτων, την ενίσχυση των δημόσιων και ασφαλών μεταφορών και την απόδοση δικαιοσύνης.

Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση. Οι οικογένειες των θυμάτων και οι πολίτες ζητούν απαντήσεις και ευθύνες για το δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.

Στη Λάρισα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μαζική κινητοποίηση στη Λάρισα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί από τις 12:00 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα σωματείων, συλλόγων και τοπικών φορέων.

Η πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή νεολαίας και αγροτών, και θα καταλήξει στον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ στη Λάρισα.

Στην πλατεία έχουν αναρτηθεί πανό με συνθήματα υπέρ της δικαιοσύνης και της ασφάλειας στις μεταφορές, ενώ εκπρόσωποι φορέων και συγγενείς θυμάτων απηύθυναν ομιλίες.

Παράλληλα, τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος τελέστηκε στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, τρία χρόνια μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων που συγκλόνισε τη χώρα.

Στον τόπο του δυστυχήματος συγκεντρώθηκαν συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και πολίτες από τη Λάρισα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο σημείο είχαν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια και κεριά στη μνήμη των θυμάτων.

Στην Ρόδο

Με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εκπροσώπων συλλόγων, σωματείων και φορέων της Ρόδου, πραγματοποιείται αυτή την ώρα συγκέντρωση στο κέντρο της Ρόδου, για την επέτειο τριών χρόνων της τραγωδίας των Τεμπών.

Το κυρίαρχο σύνθημα στη συγκέντρωση είναι ότι κανείς δεν ξέχασε, ούτε πρόκειται να ξεχάσει, την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Και ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, στους ενόχους που ευθύνονται για λάθη και παραλείψεις.

Στο Ηράκλειο

Τρία χρόνια μετα τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, πλήθος τοπικών όπως και συνδικαλιστικών φορέων, εκπροσώπων σωματείων, ενώσεων, συλλόγων, συλλογικοτήτων αλλά και απλών πολιτών, συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο. Πολίτες όλων των ηλικιών, ανάμεσά τους μαθητές και φοιτητές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, έδωσαν το «παρών», στέλνοντας το μήνυμα ότι τρία χρόνια μετά το αίτημα να μην υπάρξει «οποιαδήποτε μορφή συγκάλυψης» παραμένει ανοιχτό, πως η τραγωδία στα Τέμπη «δεν θα ξεχαστεί» και πως απαίτηση της κοινωνίας είναι να αποδοθούν ευθύνες, όπου και σε όσους αυτές αναλογούν.

Οι συγκεντρωμένοι πολίτες, επί της πλατείας Ελευθερίας αλλά και στους γύρω δρόμους , επανέλαβαν το αίτημα για δικαιοσύνη αλλά και τερματισμό, όπως τόνισαν, «των πολιτικών κέρδους που γεννούν νέα Τέμπη».

Μάλιστα, εκπρόσωποι φορέων και συνδικάτων, οργανώσεων και συλλόγων, όπως και απλοί πολίτες, επισήμαναν ότι θα βρίσκονται στις πλατείες και θα διεκδικούν για όσο διάστημα χρειαστεί και έως ότου «τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι». Ανάμεσα στα πανό που κρατούσαν στα χέρια τους οι συγκεντρωμένοι, αναγράφονταν συνθήματα όπως «κέρδη βαμμένα στων φοιτητών το αίμα», «αγώνας μέχρι τέλους», «τρία χρόνια μετά, κανείς δεν ξεχνά», όπως και πανό με το σύνθημα «δεν έχω οξυγόνο».

Στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου, πραγματοποιήθηκαν σύντομοι χαιρετισμοί από εκπροσώπους σωματείων του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα, συλλόγων και συλλογικοτήτων, μαθητών και φοιτητών.

Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου. Τα περισσότερα καταστήματα του κέντρου της πόλης παραμένουν κλειστά, μετά το κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για κλείσιμο των καταστημάτων από τις 12.00 έως τις 3.00 το μεσημέρι και για συμμετοχή στο συλλαλητήριο.

Στα Ιωάννινα

Πλήθος κόσμου, στα Ιωάννινα, πολίτες, εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, δίνουν το ”παρών” στη μεγάλη συγκέντρωση- κινητοποίηση για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών με κεντρικό σύνθημα «Δεν Ξεχνώ – Δεν Συγχωρώ».

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, εμπρός από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με μήνυμα- επιστολή του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Την συγκέντρωση χαιρέτησαν μεταξύ άλλων, μαθητές, φοιτητές, η ΑΔΕΔΥ, ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, το Εργατικό Κέντρο.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα τρακτέρ τους.

Ανάλογες μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου καθώς και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα.

Στην Στερεά Ελλάδα

Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επετείου της 28ης Φεβρουαρίου, η οποία, όπως τόνισαν όλοι οι ομιλητές, «αποτελεί μια ημέρα μνήμης, περισυλλογής αλλά και διεκδίκησης, καθώς η κοινωνία δεν ξεχνά και δεν σιωπά».

Η παρουσία των πολιτών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με πανό και συνθήματα να δίνουν τον παλμό της διαμαρτυρίας, ενώ το κλίμα χαρακτηριζόταν από συγκίνηση αλλά και αποφασιστικότητα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 2.500 πολίτες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αλληλεγγύης και της ενότητας και μετατρέποντας τη θλίψη σε συλλογική διεκδίκηση. Βασικά αιτήματα της συγκέντρωσης ήταν η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η διασφάλιση ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν.

Ξεχωριστή ήταν η συγκέντρωση στην Αταλάντη, τόπο καταγωγής της αδικοχαμένης 28χρονης Ελπίδας Χούπα, όπου η συμμετοχή των πολιτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Εκεί παρέμβαση πραγματοποίησε και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στη μνήμη της Ελπίδας Χούπα και στα θύματα της τραγωδίας. «Σαν σήμερα τέτοια μέρα θρήνησε η Ελλάδα προ τριών ετών 57 ανθρώπους μέσα σε ένα τραγικό σκοτεινό, θολό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πολύ κοντά μας και λιτανεύσαμε και εμείς ένα σπλάγχνο της Αταλάντης, την Ελπίδα 28 ετών κοπέλα σε μία μεγάλη Παρασκευή που έζησε», σημείωσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών και συμπλήρωσε: «Εδώ στην Αταλάντη όπου χιλιάδες αδελφοί συνόδευσαν ένα νέο κορίτσι στην αιωνιότητα. Σήμερα μνημονεύσαμε κατά όνομα όλα αυτά τα παιδιά. Και όλους και κάθε ηλικίας που έφυγαν και σκοτώθηκαν σε αυτό το φοβερό δυστύχημα».

Στην Χαλκία άνθρωποι κάθε ηλικίας, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και γονείς, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δικαστηρίων, συμμετέχοντας σε μια εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αξιοπρέπειας, σεβασμού και ενότητας, αποτυπώνοντας τη συλλογική ανάγκη της κοινωνίας να τιμήσει τους νεκρούς και να διεκδικήσει δικαιοσύνη.

Με πανό, λουλούδια και αναμμένα κεριά, οι συμμετέχοντες απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, με τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ακούστηκαν ομιλίες από εκπροσώπους φορέων και συλλογικοτήτων, οι οποίοι υπογράμμισαν την ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές. Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν σαφές και κοινό: η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και η κοινωνία συνεχίζει να απαιτεί απαντήσεις και δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερα μαζικές ήταν και οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Λιβαδειά, τη Θήβα, το Καρπενήσι και την ‘Αμφισσα, ενώ παρόμοιες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν σε δεκάδες κωμοπόλεις της Στερεάς Ελλάδας.

Στην Πάτρα

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, στη μνήμη των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ενώ το εργατικό κέντρο της πόλης έχει προκηρύξει για σήμερα Σάββατο απεργία και κάλεσμα για συμμετοχή στην συγκέντρωση.

Στην πολυπληθή συγκέντρωση συμμετείχαν φορείς της πόλης, εργατικά σωματεία και συνδικάτα, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, έμποροι, επαγγελματίες, συλλογικότητες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, πολιτικών κομμάτων, συλλόγων και απλοί πολίτες.

Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν, «Δεν ξεχνάμε – Δεν συγχωρούμε», ενώ πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν πανό και αφίσες, ζητώντας, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη να ενισχυθεί η ασφάλεια στις συγκοινωνίες κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης μίλησε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για να υπάρξει πραγματική δικαίωση, να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες Έχουμε χρέος απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και στις νέες γενιές, να μην ανεχόμαστε, να μη διαπραγματευόμαστε τα δικαιώματα του λαού, τις κοινωνικές ανάγκες για υποδομές. (Χρειάζονται) μέτρα ασφαλείας παντού, ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι των μονοπωλίων».

Επίσης, στη συγκέντρωση μίλησαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρης Μαρμούτας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Παναγιώτης Μεταξάς, εκπρόσωποι των φοιτητών και των μαθητών κ.ά.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία πέρασε έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και από το δικαστικό μέγαρο.

Μεγάλες συγκεντρώσεις για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική πλατεία του Πύργου, στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Αγρίνιο και σε άλλες πόλεις της δυτικής Ελλάδας.

Στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι μεγάλη συγκέντρωση μαθητών, φοιτητών, φορέων και πολιτών του νησιού με αίτημα την απόδοση ευθυνών και την απονομή δικαιοσύνης για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη πριν από τρία χρόνια. Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο της Λέσβου και άλλους τοπικούς φορείς ενώ η πορεία που πραγματοποιήθηκε κατέληξε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το πρωί στο ναό του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλήνης πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας οργανωμένο από τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης.

Ανάλογη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στη Χίο.

Σε Τρίκαλα, Καρδίτσα & Καλαμπάκα

Τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, τοπικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, εκπρόσωποι σωματείων, ενώσεων, συλλόγων, συλλογικοτήτων αλλά και απλών πολιτών, συμμετείχαν σήμερα το μεσημέρι στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης των Τρικάλων. Το κυρίαρχο σύνθημα ήταν «δεν ξεχνάμε-δε συγχωρούμε, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», ενώ κυριάρχησαν από τους ομιλητές και οι αναφορές όπως και τα πανό στα όσα τραγικά συνέβησαν στη Βιολάντα, με το θάνατο των πέντε εργατριών. Αμέσως μετά το τέλος των ομιλιών πραγματοποιήθηκε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατεύθυνση τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Καρδίτσα: Στην κεντρική πλατεία της πόλης της Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνδικαλιστικοί, επαγγελματικοί, εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς συμμετείχαν στο συλλαλητήριο, όπως επίσης και μαθητές και σπουδαστές, πολλοί εξ αυτών κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Στον χώρο της συγκέντρωσης υπήρχαν και πέντε περίπου τρακτέρ από εκπροσώπους της Ενωτικής ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) που στη συνέχεια μετά το πέρας των ομιλιών ηγήθηκαν της πορείας. Μετά το τέλος των χαιρετισμών η πορεία κατευθύνθηκε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου το απόγευμα στις 7.00 μ.μ. είναι προγραμματισμένη συναυλία.

Καλαμπάκα: Στην Κεντρική Πλατεία Καλαμπάκας πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση σωματείων και συνδικάτων, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη. Στη συγκέντρωση εκφράστηκε το αίτημα για δικαίωση και απόδοση ευθυνών για την τραγωδία. Κεντρικό σύνθημα ήταν το «Καμία συγκάλυψη – καμία ανοχή, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», με ομιλητές να επισημαίνουν πως τα Τέμπη δεν ήταν μια «κακιά στιγμή», αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.