Χωρίς να εκφωνήσει ομιλία αποχώρησε η Μαρία Καρυστιανού από την συγκέντρωση για την συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε με αρκετούς τρόπους και υπάρχουν αρκετά σενάρια γύρω από τους λόγους που την οδηγήσαν στην απόφαση αυτή.

Όπως ανέφερε αρχικά δημοσίευμα του i – efimerida η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε να αποχωρήσει ενώ είχε παρουσιαστεί στην εκδήλωση μνήμης. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ήταν δική της απόφαση ενώ αρχικά είχε φανεί ότι θα μιλήσει.

Όπως ανέφερε η ίδια στο kontra αργότερα είχε έτοιμη την ομιλία της ωστόσο, αισθάνθηκε ότι οι συγγενείς «δεν ήθελαν να μιλήσει» με αποτέλεσμα να αποχωρήσει δύο ώρες αργότερα.

«Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω… Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα», ανέφερε η ίδια στην τηλεοπτική συνέντευξή της.

«Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω»

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω… Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχε μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν… υπήρξε μια άρνηση», είπε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

«Κανείς δεν την εμπόδισε» λένε συγγενείς των θυμάτων

Συγγενείς των θυμάτων τόνισαν πάντως σύμφωνα με το mega ότι η ίδια η κ. Καρυστιανού δεν ήθελε να μιλήσει και ότι «κανείς δεν την εμπόδισε να μιλήσει». Αυτό δήλωσε και ο κ. Αποστολίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί πολίτες πλησίασαν την πρώην προέδρο του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, λέγοντάς της πως είναι στο πλευρό της, «μέχρι τέλους».

Ο Ηλίας Παπαγγελής, ο οποίος έχασε και αυτός το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών, είπε στo Mega από την πλευρά του πως η κ. Καρυστιανού δεν ήταν στις λίστες των ομιλητών.

Παπαγγελής: «Δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών»

«Ήμουν εκεί, μίλησα με την κυρία Καρυστιανού. Είχα πληροφορηθεί ότι δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών. Η οργανωτική ομάδα δεν την είχε συμπεριλάβει στη λίστα των ομιλητών. Όταν χαιρετηθήκαμε της είπα ότι όταν θ’ ανέβω εγώ να μιλήσω, θα σε καλέσω να μιλήσεις. Και συμφώνησε. Αλλά ήταν πολύ μεγάλες οι ομιλίες του Εργατικού Κέντρου, ήμασταν δύο, δυόμιση ώρες όρθιοι μες τον ήλιο και κάποια στιγμή που θα ερχόταν η σειρά μου να μιλήσω, κοίταξα γύρω μου και δεν την είδα. Και ρώτησα εκεί πού πήγε ρε παιδιά η κυρία Καρυστιανού; Και μου είπαν κουράστηκε και έφυγε. Δεν ξέρω αν, τι διαμείφθηκε μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου ή της οργανωτικής επιτροπής και της ίδιας, αν αντάλλαξαν κάποιες ομιλίες. Εάν δεν ήθελε να μιλήσει η κυρία Καρυστιανού, δεν θα παρευρισκόταν στον χώρο γύρο από την εξέδρα. Το ότι μπήκε μέσα στο χώρο εκεί γύρω που είναι, ας πούμε, φρουρούμενος, δεν μπαίνει οποιοσδήποτε εκεί, μπαίνουν μόνο οι ομιλητές και όσοι είναι κοντινοί συγγενείς, για να ήταν εκεί η κυρία Καρυστιανού προφανώς ήθελε να μιλήσει.

«Τότε της είπα ότι εγώ θα σας καλέσω, γιατί είχα μάθει ότι δεν ήταν στον κατάλογο, δεν μου αρνήθηκε, άρα ήθελε να μιλήσει. Ήταν πάρα πολύ όμως μεγάλες οι ομιλίες του Εργατικού Κέντρου και κάποιες άλλες ομιλίες, ήταν δυο ώρες όρθια, προφανώς κουράστηκε, απογοητεύτηκε, δεν ξέρω. Μα νομίζω ότι η κυρία Καρυστιανού στη δική της δήλωση λέει «αισθάνθηκα». «Αισθάνθηκα» ότι κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω. Δεν είπε ότι «μου απαγόρευσε κανείς». Η δήλωσή της λέει «αισθάνθηκα». Τώρα μπορεί να αισθάνθηκε σωστά, μπορεί να αισθάνθηκε λάθος».

Αρνείται να τοποθετηθεί ο Ασλανίδης

Σύμφωνα με το Mega ο πρόεδρος των θυμάτων των Τεμπών κ. Ασλανίδης τόνισε ότι δεν ήθελε να τοποθετηθεί σε ερώτηση του Μέσου σχετικά με το αν η κ. Καρυστιανού ήταν στη λίστα των ομιλητών ή όχι.