Λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης για τα Τέμπη στο Σύνταγμα ξέσπασαν επεισόδια. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι επιτέθηκαν με μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με ρίψη κρότου λάμψης. Η ατμόσφαιρα στο Σύνταγμα είναι αποπνικτική ενώ λίγο μετά τις 3 επικρατούσε ηρεμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Όπως μεταδίδει η ρεπόρτερ του MEGA Βελίκα Καραβάλτσιου, άνδρας που προσήχθη απλώς κινηματογραφούσε στο σημείο, ενώ άλλοι διαδηλωτές ανέφεραν πως δεν συμμετείχε στην ένταση που σημειώθηκε.

Στην Πλατεία Συντάγματος όπου και εκδηλώθηκαν τα επεισόδια υπήρξε ανθρωποκυνηγητό μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών.

Δυνάμεις των ΜΑΤ κατευθύνθηκαν προς την Καραγιώργη Σερβίας, προχώρησαν σε ρίψεις χημικών, ενώ εκείνη τη στιγμή το πλήθος κόσμου – μεταξύ αυτών οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένοι – βρίσκονταν στο σημείο και διαδήλωναν ειρηνικά.

Μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην Αθήνα

Με συλλαλητήρια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις της χώρας τιμάται η μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, σήμερα Σάββατο (28.2.26). Σωματεία και εργατικά κέντρα έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, με βασικά αιτήματα τη δικαίωση των θυμάτων, την ενίσχυση των δημόσιων και ασφαλών μεταφορών και την απόδοση δικαιοσύνης.

Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση. Οι οικογένειες των θυμάτων και οι πολίτες ζητούν απαντήσεις και ευθύνες για το δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.