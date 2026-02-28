Η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε την τελευταία στιγμή να μην ανέβει στο βήμα στο Σύνταγμα παρόλο που παρέστη στην εκδήλωση μνήμης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Καρυστιανού βρέθηκε στο χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι υπόλοιποι συγγενείς προκειμένου να ανέβουν στο βήμα και να λάβουν το λόγο για μία σύντομη ομιλία.

Ωστόσο, η κυρία Καρυστιανού, την οποία συνόδευαν η Μαρία Γρατσία και άλλοι συνεργάτες της, αποφάσισε να μην λάβει το λόγο και λίγο αργότερα αποχώρησε από σημείο.

«Οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται να τιμωρηθούν»

Η Μαρία Καρυστιανού, στη συνέχεια μίλησε στο iefimerida.gr τονίζοντας πως τρία χρόνια δεν υπάρχει δικαίωση για τα θύματα, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε ξανά στους δρόμους σε ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα πρόσθεσε πως θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται να τιμωρηθούν. Ωστόσο είπε πως δεν περιμένει και πολλά από τη δίκη που θα ξεκινήσει στη Λάρισα στις 23 Μαρτίου.

«Τρία χρόνια μετά δυστυχώς δικαίωση δεν έχουμε δει για τους ανθρώπους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που βγήκε πάλι στους δρόμους να μας συμπαρασταθεί. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται να τιμωρηθούν.

Δυστυχώς για τη δίκη δεν περιμένω πολλά. Η δίκη αυτή είναι κολοβή, λείπουν και κατηγορίες και κατηγορούμενοι».