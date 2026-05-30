Άπαντες, φίλαθλοι, παίκτες, προπονητές και αναλυτές, αδημονούν για το προσεχές μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Οι συμμετέχουσες χώρες ετοιμάζουν τις αποσκευές τους για την ήπειρο του δυτικού ημισφαιρίου, εκεί όπου οι καλύτεροι παίκτες και οι κορυφαίες εθνικές ομάδες θα ξεδιπλώσουν τις ποδοσφαιρικές τους αρετές. Ανάμεσά τους θα βρίσκεται και εκείνη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Εν αναμονή, λοιπόν, του προσεχούς Μουντιάλ, έγινε γνωστό το τραγούδι που θα ακολουθήσει την παρέα του Έντιν Τζέκο στα γήπεδα της Αμερικής. Σε ένα, αν μη τι άλλο, ευχάριστο βίντεο, Βόσνιοι καλλιτέχνες πρωταγωνιστούν, τραγουδώντας συνεχώς: «Είμαι από τη Βοσνία, πάρε με στην Αμερική».
Το μέρος στο οποίο αναπαρίστανται είναι μια αυλή, στην οποία υπάρχουν κρέατα στη σχάρα και μπύρες στα τραπέζια. Μια εικόνα άκρως συνυφασμένη με την καθιερωμένη συνήθεια φιλάθλων ανά τον κόσμο, οι οποίοι παρακολουθούν το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου – Οι γιατροί προχωρούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις
- Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Οι ρυθμίσεις που φέρνουν «πολεμικό» κλίμα ανάμεσα σε ξενοδοχεία και Airbnb
- Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης αρπάζει από τον λαιμό και γρονθοκοπεί γυναίκα οδηγό στη μέση του δρόμου στην Πορτογαλία