Υστερα από μία εβδομάδα εμφατικής επαναφοράς της οικονομικής πολιτικής (με το πακέτο 500 εκατ. σε πέντε κρίσιμες εκλογικά ομάδες – οικογενειάρχες, αγρότες, συνταξιούχοι, ενοικιαστές, οφειλέτες) αλλά και διπλωματικής κινητικότητας, το Μέγαρο Μαξίμου προσδοκά να επανακαθορίσει την ατζέντα μακριά από όσα οδηγούν στη δημοσκοπική κάμψη της ΝΔ.

Στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ακούγονται φωνές ανησυχίας ότι «θετικές» πρωτοβουλίες επισκιάζονται εύκολα πια από άστοχους κυβερνητικούς χειρισμούς και από εξελίξεις σε υποθέσεις που αποδεδειγμένα έχουν προκαλέσει πολιτικό κόστος, με πρώτο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο στην κυβερνητική έδρα επιμένουν να βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι (των δημοσκοπήσεων), κόντρα στις αντιπολιτευτικές βολές ότι το κλίμα στην κοινωνία δεν αναστρέφεται και ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι – με τα λόγια του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά – «σε αποδρομή».

Με την κυριακάτικη ανασκόπηση έργου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στις δεσμεύσεις στήριξης του εισοδήματος – είπε ότι η «συνταγή» παραμένει σταθερή, «όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τις προβλέψεις, τόσο το πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες» – αλλά και προανήγγειλε παρεμβάσεις υπέρ των κτηνοτρόφων για το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού, οι οποίες θα καλύπτουν τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου, το εισόδημα, το κόστος ζωοτροφών και τις επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος.

Υπάρχει άλλη μία «συνταγή» στην οποία δεν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός αλλά στην πραγματικότητα είναι εκείνη που διαμορφώνει μία από τις πιο δύσκολες εξισώσεις της δεύτερης τετραετίας: η στροφή στο κόμμα του, όσο παραμένει τεντωμένο το εσωκομματικό σκοινί παρότι μπορεί κατά διαστήματα να χαλαρώνει. Για το Μαξίμου καθίσταται μονόδρομος η διπλή στρατηγική συσπείρωσης του κόμματος και υποστήριξης των βουλευτών, καθώς οι εσωκομματικές αναταράξεις που προκλήθηκαν αρχικά με τη διαβίβαση στη Βουλή των τελευταίων δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγράφονται έκτοτε και σε θέματα που αφορούν ευρύτερα τις σχέσεις Μαξίμου – γαλάζιας ΚΟ – ενδεικτικές οι ευθείες επικρίσεις κατά εξωκοινοβουλευτικών στελεχών της κυβέρνησης και ειδικά εις βάρος του Ακη Σκέρτσου.

Εξάλλου τα καμπανάκια χτυπούν και από τις κυλιόμενες μετρήσεις. Για τη ΝΔ είναι προβληματική η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στην πλειονότητα των πολιτών περί αύξησης των φαινομένων διαφθοράς. Αυτά τα ζητήματα μάλιστα εμφανίζονται τους τελευταίους μήνες και ως παράμετροι επηρεασμού της ψήφου. Σε τελευταία έρευνα (GPO/Παραπολιτικά), το 60,4% απαντά ότι έχει μειωθεί πολύ η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση ενώ, σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη, κλονισμένη εμπιστοσύνη καταγράφεται σε αρκετά σημαντικό ποσοστό (46,6%) και μεταξύ ψηφοφόρων της ΝΔ. Το γκάλοπ αποτυπώνει στην πρόθεση ψήφου πτώση 2,3% για τη ΝΔ σε έναν μήνα (στο 23,8%), ενίσχυση για το ΠΑΣΟΚ στο 12,8% (από 11,4% τον Μάρτιο) και διεύρυνση της δεξαμενής των αναποφάσιστων (στο 17,2%). Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται οριακά κάτω από 30% (στο 29,6%), το ΠΑΣΟΚ στο 15,9% και τρίτη η Ελληνική Λύση με οριακά διψήφιο ποσοστό (στο 10,2%).

Ορόσημα και αποφάσεις

Με αυτά τα δεδομένα ο Μητσοτάκης αγωνιά να ανοίξει βήμα με «ατζέντα 2030» (με τη συνταγματική αναθεώρηση π.χ.), έχοντας μπροστά του δύο βασικά ορόσημα και αποφάσεις που θα καθορίσουν την εικόνα της νεοδημοκρατικής συνοχής. Η συνεδρίαση της ΚΟ μετατέθηκε για τις 7 Μαΐου, αφήνοντας περιθώριο για μερικές ακόμα παρασκηνιακές κινήσεις κατευνασμού, ενώ στις 15 Μαΐου ξεκινά το τριήμερο κομματικό συνέδριο. Αύριο, Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί το προτελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ στη δεύτερη πολιτική έδρα του Αντώνη Σαμαρά, το Ναύπλιο, και το τελευταίο θα γίνει στις 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Μοιραία πλησιάζουν οι τελικές αποφάσεις για τη στελέχωση της κομματικής ηγεσίας, για τον διάδοχο του παραιτηθέντος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ Κώστα Σκρέκα στη θέση του γραμματέα.