Με την εκλογή του Γιάννη Βαρδακαστάνη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, με περίπου 89% του σώματος της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα συμπεριληπτικότητας και «ισότητας στην πράξη», μιλώντας για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και νίκης στις επόμενες εκλογές. Το όνομα του προέδρου της ΕΣΑμεΑ, ο οποίος ήταν γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και πιστώθηκε το ενωτικό μήνυμα που εξέπεμψε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «έπαιζε» από την πρώτη στιγμή ως πιθανότητα για τη θέση, μαζί με αυτό του εκπροσώπου Tύπου Κώστα Τσουκαλά. Παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέτασε και τα δύο ενδεχόμενα, τελικά κατέληξε στον Βαρδακαστάνη – με δεδομένο και το γεγονός πως, στην περίπτωση που επέλεγε τον Τσουκαλά, θα έπρεπε να αναζητηθεί νέος εκπρόσωπος Tύπου. Ενα εγχείρημα που δεν θα ήταν τόσο εύκολο, με τις κάλπες προ των πυλών και εκτιμήσεις ακόμα και για πρόωρες εκλογές στις αρχές φθινοπώρου.

Η πρόταση Ανδρουλάκη

Το μήνυμα της εσωκομματικής συμπεριληπτικότητας εστάλη και από την προεδρική πρόταση για το Πολιτικό Συμβούλιο, για την οποία προηγήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, διαβουλεύσεις μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και όλων των εσωκομματικών πλευρών. Σε αυτή τη λογική, στην πρόταση περιλαμβάνονταν οι «ανδρουλακικοί» Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Κώστας Τσουκαλάς (ο οποίος ήρθε πρώτος στην κάλπη του ΠΣ), Κώστας Σκανδαλίδης, Ολγα Μαρκογιαννάκη, Μάρα Κουκουδάκη, Κατερίνα Σολωμού, Μαρία Δαφέρμου, Μιχάλης Αεράκης, Νίκος Μήλης και Κώστας Παπαδημητρίου, ενώ από την εσωκομματική αντιπολίτευση ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντώνιου, ο Μιχάλης Τζελέπης (τρία στελέχη στο στρατόπεδο του Μανώλη Χριστοδουλάκη) και η Εφη Χαλάτση (από τον Παύλο Γερουλάνο).

Σε επίπεδο βουλευτών εξελέγησαν η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ στην πρόταση περιλαμβάνονται επίσης η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Αννα Διαμαντοπούλου και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας – η ενσωμάτωση του οποίου στέλνει, εκτιμάται, και ένα μήνυμα για το μέλλον του εντός του ΠΑΣΟΚ. Από το καταστατικό, στο ΠΣ συμμετέχουν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο γραμματέας της ΚΟ Δημήτρης Μπιάγκης, ο γραμματέας αυτοοργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ενώ με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου θα δίνουν το «παρών» οι εκπρόσωποι των κινήσεων Θεόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας, ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της ΚΟ Γιάννης Κουτσούκος, ο γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας και ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Γιώργος Τσούμας.

Αυτές ήταν οι τελευταίες οργανωτικές εκκρεμότητες πριν από τη μεγάλη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρουλάκη να δίνει το μήνυμα για την πολιτική αλλαγή και την πρωτιά στις επόμενες εκλογές. «Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα: Θα εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της ΝΔ, που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο για ημέτερους και ισχυρά καρτέλ;», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Σας καλώ να μη γίνουν η απογοήτευση και ο θυμός σας συμβιβασμός, ψήφος διαμαρτυρίας ή αποχή», τόνισε, ζητώντας στήριξη στην εκλογική προσπάθεια. Μέσα στην κριτική του για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών. «Δεν είχε το πολιτικό σθένος να απαντήσει στους δημόσιους εκβιασμούς του κ. Ντίλιαν, που τάχα προσποιήθηκε ότι δεν τον γνωρίζει μπερδεύοντας το όνομά του», σχολίασε. «Η διαφορά είναι ότι τον Μπομπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι. Ενώ ο κ. Ντίλιαν άκουγε τους υπουργούς σας, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, εισαγγελείς και δημοσιογράφους», είπε δηκτικά. «Σταματήστε, λοιπόν, τους θεατρινισμούς όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια της χώρας».

Επίθεση στον Τσίπρα

Για πρώτη φορά ο Ανδρουλάκης χτύπησε ανοιχτά και τον Αλέξη Τσίπρα: «Ας μιλήσουμε καθαρά: το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση (…) Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση; Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη».