Πρώτη αντίδραση του Μαξίμου υπήρξε μέσα από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη σημερινή νέα εξέλιξη στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. «Είναι επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων – αυτές που μας αρέσουν και τις αποθεώνουμε και εκείνες που δεν μας αρέσουν και αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη» είπε ο Παύλος Μαρινάκης και αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα γραφής στο παρελθόν. Δεν πρέπει να μιμείται άλλα κόμματα. Πρέπει να πάρει αποστάσεις».

Ο κυβερνητικός πορτ παρόλ υποστήριξε ότι «έχουμε σεβασμό στη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται να σχολιάσουμε» – αν και υπήρξαν τελικά ένας σχολιασμός. «Εχει αξία ένα συμπέρασμα: άλλος ένας ανώτατος δικαστής που δεν ήταν ένας διορισμένος από την κυβέρνηση» αποφάνθηκε κάτι είπε ο Μαρινάκης για να καταλήξει ότι «δύο διατάξεις συμφωνούν στα ίδια συμπεράσματα. Αυτο λέει η δικαιοσύνη και οφείλει το πολιτικό σύστημα να το σεβαστεί. Τα υπόλοιπα δεν στέκουν. Είναι διατυπώσεις που στρέφονται ενάντια στη διάκριση εξουσιών. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση».

Από το ΠΑΣΟΚ, ενόψει και έκτακτης συνέντευξης Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα το απόγευμα, λένε ότι η διάταξη δεν συμβάλει στο αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έκρινε ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών για να επανεξεταστεί και άρα ότι δεν πρέπει να ανατραπούν όσα ανέφερε στο πόρισμά του ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αποφάνθηκε ειδικότερα ότι όσα επικαλέστηκε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (ύστερα από την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις ιδιώτες) δεν συνιστούν νέα στοιχεία «κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο».

Για τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης ειρωνικά ανέφερε «μακάρι να μας εκπλήξει ευχάριστα ο κ Ανδρουλάκης και να ακούσουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, σχολιάζοντας τελικά ότι στην κυβέρνηση δεν περιμένουν κάτι τέτοιο αλλά περιμένουν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «να γίνει κριτής δικαστικών αποφάσεων».