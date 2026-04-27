Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στο Μάντσεστερ ένα περιστατικό με τον Τζακ Γκρίλις, ο οποίος εντοπίστηκε σε έξοδό του σε rooftop μπαρ της πόλης, ενώ συνεχίζει την αποθεραπεία του από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες θαμώνων, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός βρισκόταν στο χώρο από νωρίς το απόγευμα, ωστόσο μετά από περίπου μία ώρα κατανάλωσης αλκοόλ φέρεται να αποκοιμήθηκε στην καρέκλα του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι φίλοι του προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν χωρίς αποτέλεσμα, την ώρα που ο ίδιος δεν αντιδρούσε ιδιαίτερα στον θόρυβο και την κίνηση του μαγαζιού.

Ο Γκρίλις διανύει περίοδο αποκατάστασης μετά τον τραυματισμό του, που τον έχει θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν με την Έβερτον, ενώ τον αφήνει και εκτός πλάνων για το επερχόμενο Μουντιάλ 2026.