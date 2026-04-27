Η σεζόν εξελίσσεται εξαιρετικά δύσκολα για την Τότεναμ, καθώς τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στη μάχη της παραμονής στην Premier League, αλλά επεκτείνονται και σε σοβαρούς τραυματισμούς βασικών παικτών.

Συγκεκριμένα, ο Τσάβι Σίμονς υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με τις εξετάσεις να δείχνουν ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, μένοντας εκτός και από το Μουντιάλ 2026, όπου θεωρούνταν δεδομένη η παρουσία του με την Εθνική Ολλανδίας.

Λίγο μετά τη διάγνωση, ο ίδιος προχώρησε σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει:

«Λένε πως η ζωή μπορεί να είναι σκληρή και σήμερα το νιώθω. Η σεζόν μου έφτασε απότομα στο τέλος της και προσπαθώ ακόμα να το διαχειριστώ. Ειλικρινά, είμαι συντετριμμένος. Τίποτα από όλο αυτό δεν βγάζει νόημα.

Το μόνο που ήθελα ήταν να παλεύω για την ομάδα μου και τώρα η δυνατότητα να το κάνω μου έχει αφαιρεθεί, μαζί και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το να εκπροσωπήσω τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι χάθηκε.

Θα χρειαστεί χρόνος για να το αποδεχτώ και να βρω την ηρεμία μου, αλλά θα συνεχίσω να είμαι ο καλύτερος συμπαίκτης που μπορώ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλοι μαζί θα βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη.

Θα βαδίσω αυτόν τον δρόμο με οδηγό την πίστη, με δύναμη και με ανθεκτικότητα, μετρώντας αντίστροφα τις ημέρες μέχρι να επιστρέψω ξανά στο γήπεδο.

Να κάνετε υπομονή μαζί μου».