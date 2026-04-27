Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα είναι «πολύ ασφαλής» κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ξεκινά σήμερα, Δευτέρα (27.04.2026).

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια της βασιλικής επίσκεψης μετά το περιστατικό της επίθεσης στο Δείπνο των Ανταποκριτών το Σάββατο (25.04.2026), ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS ότι οι χώροι του Λευκού Οίκου, όπου θα φιλοξενηθεί ο μονάρχης, είναι «πραγματικά ασφαλείς».

Σύμφωνα με το BBC, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον συνομιλίες για ζητήματα ασφαλείας μεταξύ του Λευκού Οίκου και των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, μετά το περιστατικό με τον ένοπλο στο Δείπνο των Ανταποκριτών.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι το πρόγραμμα του Βασιλιά και της Βασίλισσας θα προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμά ότι η ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των διπλωματικών εντάσεων.

«Ανανέωση μιας μοναδικής φιλίας»

Ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Σερ Κρίστιαν Τέρνερ, υπογράμμισε ότι η επίσκεψη αφορά την «ανανέωση και αναζωογόνηση μιας μοναδικής φιλίας» μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Κυριακή, επιβεβαιώνοντας ότι το ταξίδι θα προχωρήσει κανονικά.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα επικοινώνησαν ιδιωτικά με τον πρόεδρο και τη σύζυγό του για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους μετά την επίθεση, κατά την οποία ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε ελαφρά και το προεδρικό ζεύγος μεταφέρθηκε προσωρινά σε ασφαλές σημείο.

Το πρόγραμμα της τετραήμερης επίσκεψης

Η επίσημη επίσκεψη θα ξεκινήσει στην Ουάσινγκτον, όπου ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα υποδεχθούν στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ. Πρόκειται για τη σημαντικότερη επίσκεψη από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, καθώς συμπίπτει με την 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και είναι η πρώτη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες.

Ο 77χρονος βασιλιάς, που συνεχίζει θεραπείες για καρκίνο, θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο, γεγονός που θα αποτελέσει μόλις τη δεύτερη φορά στην ιστορία που Βρετανός μονάρχης μιλά στο σώμα.

Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να τιμήσει τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ενόψει της 25ης επετείου. Παράλληλα, η βασίλισσα Καμίλα θα παρευρεθεί σε εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη δημιουργία του αγαπημένου παιδικού χαρακτήρα Γουίνι το Αρκουδάκι.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στη Βιρτζίνια, όπου ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην προστασία της φύσης, αναδεικνύοντας τον πενηντάχρονο ακτιβισμό του για το περιβάλλον.