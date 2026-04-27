Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε μετά την άφιξή του στη Ρωσία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι «η ασφάλεια της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν τους αποκλεισμούς τους στα στρατηγικής σημασίας στενά.

Από την Αγία Πετρούπολη, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ευθύνονται για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν. Όπως τόνισε, οι αμερικανικές ενέργειες έχουν υπονομεύσει τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης.

«Οι αμερικανικές προσεγγίσεις είχαν αποτέλεσμα ο προηγούμενος κύκλος διαπραγματεύσεων, παρά την πρόοδο, να μην επιτύχει τους στόχους του λόγω υπερβολικών απαιτήσεων», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νέα πρόταση του Ιράν μέσω Πακιστάν

Στο μεταξύ, το Ιράν υπέβαλε, μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να μετατεθούν για μεταγενέστερο στάδιο.

Την πληροφορία μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια.