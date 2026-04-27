Σε διακοπή οδηγήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τους τρεις 20χρονους οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με τον δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει προσωρινά τη διαδικασία, με νέα δικάσιμο να ορίζεται για τις 20 Μαΐου.

Η απόφαση ελήφθη από το 5ο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, το οποίο εξέταζε την υπόθεση των νεαρών που φέρονται να είχαν επαφή με τον δράστη μετά το αιματηρό περιστατικό.

Στο εδώλιο κάθισαν η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη γυναίκα. Οι τρεις κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη δολοφονία.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, με την υπόθεση να συνεχίζεται στη νέα δικάσιμο που όρισε το δικαστήριο.