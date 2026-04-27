H Apple ετοιμάζεται ένα ακόμη ορόσημο στην ιστορία της, καθώς ο νέος CEO John Ternus θα παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο αναδιπλούμενο iPhone, μόλις δύο εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, την 1η Σεπτεμβρίου. Η συσκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεκινά από τα 2.000 δολάρια.

Όπως αποκάλυψε ο Mark Gurman του Bloomberg, η Apple έχει ευθυγραμμίσει σκόπιμα τη μετάβαση ηγεσίας με την κυκλοφορία του νέου προϊόντος, επιδιώκοντας να αναδείξει τον Ternus ως το νέο πρόσωπο μιας «εκρηκτικής νέας κατηγορίας προϊόντων». Το αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται να παρουσιαστεί μαζί με τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max στην ετήσια εκδήλωση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια της εταιρείας.

Μόνο τυχαίος δεν είναι αυτός ο προγραμματισμός. Ο Ternus, που μέχρι σήμερα ηγείται του τμήματος hardware engineering της Apple, υπήρξε ο μηχανικός πίσω από το αρχικό project του iPad. Η εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή την κληρονομιά στην αφήγησή της γύρω από το νέο αναδιπλούμενο μοντέλο. Όπως ανέφερε πηγή στο Bloomberg, «η ιδέα ότι ο Ternus οδήγησε όλη αυτή τη διαδικασία θα τεθεί στο επίκεντρο κατά την περίοδο κυκλοφορίας».

Η ίδια η συσκευή ενσωματώνει στοιχεία από το DNA του iPad. Το αναδιπλούμενο iPhone θα διαθέτει εσωτερική οθόνη με οριζόντια διάταξη, σχεδιασμένη για παράλληλη χρήση εφαρμογών και multitasking. Οι μηχανολογικές προσπάθειες της Apple επικεντρώνονται σε τέσσερις άξονες: ανθεκτικότητα, υψηλή απόδοση, σχεδόν αόρατη γραμμή δίπλωσης και βελτιωμένη χρηστικότητα. Αναφορές κάνουν λόγο για εσωτερική οθόνη 7,8 ιντσών και επεξεργαστή A20 Pro, ενώ η τιμή του τοποθετείται πάνω από τα 2.000 δολάρια, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά iPhone όλων των εποχών.

Η σύγκριση με τη μετάβαση του Tim Cook το 2011 είναι αναπόφευκτη. Όπως τότε ο Cook είχε στη διάθεσή του μια σειρά ώριμων προϊόντων που εδραίωσαν τη θέση του, έτσι και τώρα, ως εκτελεστικός πρόεδρος πλέον, δίνει στον Ternus μια ισχυρή εκκίνηση. Ενώ η τελευταία μεγάλη παρουσίαση του Cook ήταν το Apple Vision Pro, ένα headset 3.499 δολαρίων με περιορισμένη εμπορική απήχηση, ο Ternus εισέρχεται σε μια αγορά που η Samsung Electronics έχει ήδη καταστήσει βιώσιμη με τη σειρά Galaxy Z Fold.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η υψηλή ζήτηση και η πολυπλοκότητα της παραγωγής μπορεί να προκαλέσουν αρχικές ελλείψεις. Παρ’ όλα αυτά, το αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα της Apple, με προβλέψεις που φτάνουν τα 150 δισ. δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο του έτους, χάρη και στις υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης.

Το ριψοκίνδυνο στοίχημα των αναδιπλούμενων κινητών

Η είσοδος της Apple στην αγορά των foldable έρχεται με καθυστέρηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Ωστόσο, η εταιρεία ποντάρει σε έναν διαφορετικό σχεδιασμό τύπου «διαβατηρίου» — πιο πλατύ και λιγότερο κάθετο — που θεωρεί πως θα την ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες προτάσεις. Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά τις ανησυχίες για την παραγωγή που είχε επισημάνει η Nikkei Asia, η συσκευή παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για τον Σεπτέμβριο.

Το πρώτο πλήρες τρίμηνο του Ternus ως CEO θα συμπέσει με την κρίσιμη περίοδο των εορταστικών αγορών, προσφέροντάς του το ιδανικό σκηνικό για να δοκιμαστεί. Το αν η καθυστερημένη είσοδος της Apple και η premium τιμολόγηση θα βρουν ανταπόκριση στο κοινό θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της νέας ηγεσίας.