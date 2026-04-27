Οι δαπάνες για την Tεχνητή Nοημοσύνη αυξάνονται ραγδαία, με ορισμένες εταιρείες να δαπανούν πλέον περισσότερα για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων AI απ’ ό,τι για τους μισθούς των εργαζομένων τους. Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν τελικά η ανθρώπινη εργασία αποδεικνύεται πιο οικονομικά αποδοτική.

«Για την ομάδα μου, το κόστος των υπολογιστικών πόρων ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των εργαζομένων», δήλωσε στο Axios ο Μπράιαν Καταντζάρο, αντιπρόεδρος εφαρμοσμένης βαθιάς μάθησης στη Nvidia.

Σύμφωνα με το The Information, ο επικεφαλής τεχνολογίας της Uber έχει ήδη εξαντλήσει τον προϋπολογισμό για τεχνητή νοημοσύνη του 2026, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους χρήσης tokens.

Ο Άμος Μπαρ-Τζόζεφ CEO της Swan AI, ανέφερε σε ανάρτησή του στο LinkedIn: «Χτίζουμε την πρώτη αυτόνομη επιχείρηση, η οποία κλιμακώνεται με νοημοσύνη και όχι με αύξηση προσωπικού».

Η εκτόξευση των IT δαπανών

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δαπάνες πληροφορικής αναμένεται να φτάσουν τα 6,31 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σύμφωνα με την Gartner. Πρόκειται για αύξηση 13,5% σε σχέση με το 2025, που οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη δυναμική των υποδομών AI, του λογισμικού και των υπηρεσιών cloud.

Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν από την ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης έως τις συνδρομές σε υπηρεσίες AI. Ωστόσο, ακόμη και οι εταιρείες με τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς θα χρειαστεί να αποδείξουν την αποδοτικότητα των επενδύσεών τους, ειδικά απέναντι στους μετόχους, μέσα από τις τριμηνιαίες οικονομικές ανακοινώσεις.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν σαφείς αποδείξεις αύξησης παραγωγικότητας ή μετρήσεις που δείχνουν απτή απόδοση για τις δαπάνες τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αξία του ανθρώπινου και ψηφιακού εργαζομένου

«Ο τόνος αλλάζει λίγο προς το ερώτημα ποια είναι η πραγματική αξία ενός εργαζομένου… ανθρώπινου ή ψηφιακού», σημείωσε ο Μπραντ Όουενς, αντιπρόεδρος στρατηγικής ψηφιακής εργασίας στην Asymbl, εταιρεία που ειδικεύεται στον συντονισμό εργατικού δυναμικού.

Παράλληλα, η αύξηση του κόστους επηρεάζει και τα ίδια τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης. Επενδυτής της OpenAI δήλωσε στο Axios ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της εταιρείας, καθώς θεωρεί ότι το Codex είναι πιο αποδοτικό από το Claude Code στη διαχείριση tokens, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος χρήσης.

Τέλος, η Anthropic, από την πλευρά της, έχει ήδη προσαρμόσει την τιμολογιακή της πολιτική λόγω αυξημένης ζήτησης. Όταν τα εργαστήρια AI αυξάνουν τις τιμές τους, οι υψηλές δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να πάψουν να θεωρούνται πλεονέκτημα ευελιξίας και να μετατραπούν σε σημαντικό οικονομικό βάρος.

Πηγή: Axios