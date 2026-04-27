Μπενιαμίν Νετανιάχου προεδρεύει σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, με αντικείμενο τις φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ακύρωση της κατάθεσής του στη δίκη για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης Kan και Walla αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών στρατευμάτων και εδαφών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων εναντίον της σιιτικής οργάνωσης, επικαλούμενο παραβιάσεις της εκεχειρίας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι οι ενέργειές της αποτελούν απάντηση σε αντίστοιχα περιστατικά από τον ισραηλινό στρατό.

Νωρίτερα σήμερα, ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ, το οποίο φέρεται να εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο, προκάλεσε συναγερμό στη Δυτική Γαλιλαία. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχασαν την επαφή με τον «ύποπτο εναέριο στόχο», εκτιμώντας πως πιθανόν συνετρίβη.

Hezbollah Secretary General Naim Kassem: Israel has reached an impasse in Lebanon. The organization is adamantly opposed to holding direct negotiations with Israel. Hezbollah is strong and cannot be defeated. pic.twitter.com/K2J7wKhyJF — Open Source Intel (@Osint613) April 27, 2026

Απόρριψη άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τα σχέδια του Λιβάνου για απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Όπως δήλωσε, πρόκειται για «σοβαρό αμάρτημα» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της χώρας.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και όσοι βρίσκονται στην εξουσία πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ενέργειές τους δεν θα ωφελήσουν ούτε τον Λίβανο ούτε τους ίδιους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, καλώντας τις αρχές να «υποχωρήσουν από αυτό το σοβαρό αμάρτημα που οδηγεί τον Λίβανο σε σπιράλ αστάθειας».

«Οι απευθείας αυτές διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματά τους είναι για εμάς σαν να μην υπάρχουν και δεν μας αφορούν στο ελάχιστο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε την αμυντική μας αντίσταση για τον Λίβανο και τον λαό του».

«Όσο κι αν απειλεί ο εχθρός, δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα λυγίσουμε και δεν θα ηττηθούμε», κατέληξε.