Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έδωσε ώθηση στην κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να προωθήσει ένα μακροχρόνιο σχέδιο δημιουργίας διαμετακομιστικού διαδρόμου που θα συνδέει τον Ινδικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση επιδίωξε να προσελκύσει τη Σιγκαπούρη ως πιθανό επενδυτή.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι επανεκκινεί το έργο “Land Bridge” στη νότια χερσόνησο της χώρας, μετά τις πρόσφατες αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ που ανέδειξαν την ευαλωτότητα των παγκόσμιων ναυτιλιακών διαύλων, όπως και των γειτονικών Στενών της Μαλάκκας.

Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συντάξει νομοσχέδιο για το έργο, το οποίο ωστόσο πάγωσε λόγω πολιτικής αστάθειας. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις και οι μελέτες περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων δεν ολοκληρώθηκαν, ενώ υπήρξαν αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Phiphat Ratchakitprakarn, η πρόταση θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Η κυβέρνηση θα αναζητήσει επενδυτές για το έργο, το οποίο εκτιμάται σε 1 τρισεκατομμύριο μπατ (περίπου 30,97 δισ. δολάρια), με στόχο την έναρξη του τρίτου τριμήνου.

Το σχέδιο, που συζητείται εδώ και δεκαετίες, προβλέπει τη δημιουργία δύο λιμανιών βαθέων υδάτων: ενός στο Ranong στη Θάλασσα του Ανταμάν και ενός στο Chumphon στον Κόλπο της Ταϊλάνδης. Τα λιμάνια θα συνδέονται με οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μήκους 90 χιλιομέτρων, καθώς και με ενεργειακές υποδομές όπως αγωγούς. Το έργο θα αποτελέσει εναλλακτική διαδρομή στα Στενά της Μαλάκκας, μήκους περίπου 900 χιλιομέτρων, που αποτελούν τον συντομότερο θαλάσσιο δρόμο από την Ανατολική Ασία προς τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Επαφές με τη Σιγκαπούρη και περιφερειακές αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Anutin Charnvirakul παρουσίασε το σχέδιο κατά τη διάρκεια συνάντησής του τη Δευτέρα με τον υπουργό Άμυνας της Σιγκαπούρης Chan Chun Sing, χώρας που αποτελεί σημαντικό επενδυτή στην περιοχή και βρίσκεται στο άκρο των Στενών της Μαλάκκας, απ’ όπου πέρυσι πέρασαν περισσότερα από 100.000 – κυρίως εμπορικά – πλοία.

«Βλέπει το έργο ως οικονομική ευκαιρία για την Ταϊλάνδη και τους ξένους επενδυτές, εφόσον προχωρήσει επιτυχώς», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Rachada Dhanadirek, αναφερόμενη στον Chan. Ο τελευταίος εξέφρασε ενδιαφέρον για το σχέδιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η υπουργός Οικονομικών της Ινδονησίας προκάλεσε αντιδράσεις όταν εξέφρασε δημόσια σκέψεις σχετικά με την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά της Μαλάκκας, προτού διευκρινίσει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Το Land Bridge θεωρείται πιο ρεαλιστική επιλογή σε σχέση με το σχέδιο της “Διώρυγας Kra”, μια παλαιότερη ιδέα για τη διάνοιξη θαλάσσιου περάσματος στη νότια Ταϊλάνδη, η οποία είχε συναντήσει έντονες αντιδράσεις λόγω περιβαλλοντικών, οικονομικών και ζητημάτων ασφαλείας.

Πηγή: Reuters