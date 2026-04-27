Οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού κατέγραψαν μια εντυπωσιακή φωτογραφία της Γης, προσφέροντας μια μοναδική προοπτική από ύψος περίπου 29 χιλιομέτρων. Η εικόνα, που τραβήχτηκε στα μέσα Οκτωβρίου, έγινε γνωστή παγκοσμίως μετά τη δημοσιοποίησή της την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, σύμφωνα με ανάρτηση της NASA.

Η φωτογραφία απεικονίζει τη φυσική λίμνη αλατιού Salinas Las Barrancas στην Αργεντινή, η οποία ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό της σχήμα καρδιάς. Οι απαλές ροζ αποχρώσεις της δημιουργούν ένα μαγευτικό θέαμα, αναδεικνύοντας την ομορφιά του πλανήτη μέσα από τη ματιά των αστροναυτών.

Ο σχηματισμός βρίσκεται περίπου 53 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Bahía Blanca και εκτείνεται σε πλάτος περίπου 10 χιλιομέτρων στο ευρύτερο σημείο του. Από το διάστημα, μοιάζει με μια ροζ καρδιά που ξεχωρίζει ανάμεσα σε ένα μωσαϊκό γεωργικών εκτάσεων, αναφέρει το economictimes.indiatimes.com.

Στο έδαφος, ωστόσο, η ομορφιά του σχηματισμού δεν είναι τόσο εμφανής και συχνά παραμένει κρυμμένη, εκτός αν γνωρίζει κανείς ακριβώς πού να κοιτάξει. Η NASA επισημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό υπενθυμίζει πόσο διαφορετικά μπορεί να αποκαλυφθεί η φύση όταν την παρατηρούμε από το διάστημα.

Η ροζ λίμνη και τα μυστικά της φύσης

Η ροζ απόχρωση της λίμνης, αν και εντυπωσιακή, έχει τις ρίζες της σε διαδικασίες περιβαλλοντικής χημείας. Το χρώμα οφείλεται σε μικροοργανισμούς που αγαπούν το αλάτι και ευδοκιμούν σε ακραίες συνθήκες, χαρίζοντας στη λίμνη τη χαρακτηριστική της εμφάνιση.

Σε επιστημονικό σχόλιο που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, η μικροβιολόγος Lilliam Casillas Martinez εξηγεί ότι οι αυξήσεις της αλατότητας κατά τις περιόδους ξηρασίας μεταβάλλουν τη μικροβιακή σύνθεση παρόμοιων λιμνών, όπως η λίμνη Hillier. Τότε μειώνονται τα άλγη και οι αρχαίοι μικροοργανισμοί αναπαράγονται πιο ελεύθερα, εντείνοντας τη ροζ απόχρωση των νερών.

Ένα τοπίο σε διαρκή μεταμόρφωση

Η Salinas Las Barrancas παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συνεχούς μεταβολής της. Η λίμνη βρίσκεται σε χαμηλή κοιλάδα, με τμήματα της λεκάνης να φτάνουν έως και 40 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Όταν σημειώνονται βροχοπτώσεις, το νερό συγκεντρώνεται προσωρινά, πριν εξατμιστεί από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, η περιοχή βιώνει έναν συνεχή κύκλο πλημμύρας και ξηρασίας, που διαμορφώνει διαρκώς το τοπίο και τα χρώματά του.