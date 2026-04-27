Oι εικονικές κληρονομιές με αδιάθετες εκτάσεις, ο ρόλος της ιδιωτικής εταιρείας που εξυπηρετούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως τεχνικός σύμβουλος αλλά και η συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη τον Μάιο του 2025, για τον οποίο ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση αποτέλεσαν τον καμβά της κατάθεσης του πρώην προέδρου του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα στην δίκη των δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Βάρρας, ο οποίος ήταν επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2019- 2020 κατέθεσε χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ότι εκεινος ζήτησε συνάντηση από τον κ. Μυλωνάκη καθώς το 2025 υπήρχε καταλογισμός, ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ για προηγούμενες χρήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια χρονική περίοδο μάλιστα αναμένονταν και άλλα πρόστιμα με το συνολικό ποσό που θα χρεώνονταν τελικά στην Ελλάδα να υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ.

Στη συνάντηση εκείνη όπως εξήγησε στο δικαστήριο ο Γρηγόρης Βάρρας, ο κ. Μυλωνάκης του ζήτησε να συντάξει μια έκθεση για όλη την πορεία και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και έτσι και έπραξε όταν αρχές του Ιουνίου του 2025 απέστειλε πολυσέλιδη έκθεση στον κ. Μυλωνάκη στην οποία εντόπιζε τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ εστιάζοντας στον κυρίαρχο ρόλο που είχε στις πληρωμές ο τεχνικός σύμβουλος αλλά και στις “καταχρήσεις” κατά την διαδικασία της “τεχνικής λύσης”, της κεντρικής κατανομής δηλαδή εκτάσεων για χρήση βοσκοτόπων.

Πρόεδρος: Αν δεν υπήρχε τεχνική λύση, πώς θα γινόταν κατάχρηση;

Μάρτυρας: Βρήκαν τρόπο… Με εικονικές κληρονομιές με αδιάθετες εκτάσεις. Ξεκίνησε από έναν γιατρό στην Κρήτη. Ανακάλυψαν ότι υπήρχε τρόπος.

Η δίκη συνεχίζεται στις 11 Μαϊο