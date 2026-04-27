Πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που επιβεβαιώνουν την επικείμενη ψυχρή εισβολή στη χώρα.

Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του καιρού ο Θοδωρής Κολυδάς, προβλέπεται ενίσχυση των βορείων και βορειοανατολικών ανέμων, συνοδευόμενη από μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς την Ελλάδα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία κάνει λόγο για νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Επιπλέον, αναμένονται τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Meteo: Ο καιρός την Τρίτη 28 Απριλίου

Η πρόγνωση του Meteo για την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 κάνει λόγο για ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Αναμένονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (5 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία), από 10 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, και από 9 έως 24 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (7 έως 22 στην Ήπειρο). Στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει έως 22 βαθμούς, στην Κρήτη έως 21, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατούν ασθενείς άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια προάστια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, από βόρειες διευθύνσεις, με μέτρια ένταση 4-5 μποφόρ στα ανατολικά και σταδιακή εξασθένηση.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς.