Ιατρικό θαύμα χαρακτηρίζεται η επιβίωση της 13χρονης μαθήτριας από το Χαϊδάρι, η οποία έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση και έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Η μαθήτρια υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας υπέστη επανειλημμένα ανακοπές. Η μάχη των γιατρών συνεχίστηκε και στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή. Οι γιατροί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, αναμένοντας τα αποτελέσματα νέων εξετάσεων για την αντίδραση του εγκεφάλου της. Όπως τονίζουν, η εξέλιξη της υγείας της προχωρά «βήμα-βήμα».

Ανησυχητική αύξηση περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων

Το ίδιο Σαββατοκύριακο, στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», μεταφέρθηκαν εννέα τραυματισμένα παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών, έπειτα από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων. Οι γιατροί κάνουν λόγο για «μεγάλη τύχη» που δεν υπήρξε κανένα θανατηφόρο περιστατικό.

Οι τραυματισμοί αφορούσαν κυρίως άγριους ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα και επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα. Το φαινόμενο προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πέρυσι περίπου 1.000 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω βίας μεταξύ συνομηλίκων, εκ των οποίων οι 400 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Τα στοιχεία των πρώτων τριών μηνών του τρέχοντος έτους δείχνουν ήδη διπλασιασμό των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι. Παρά τη ραγδαία αύξηση, δεν φαίνεται να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα πρόληψης από οικογένειες, σχολεία ή το κράτος κοινωνικής προστασίας. Όπως επισημαίνεται, πολλοί γονείς επιλέγουν να αποκρύψουν περιστατικά ξυλοδαρμών για να αποφύγουν εμπλοκή με τις αρχές.