Αντιμέτωποι με το δίλημμα «ρύθμιση 72 δόσεων ή εξωδικαστικός μηχανισμός» θα βρεθούν από τον Ιούνιο πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι με χρέη στην Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να ενταχθούν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν ήδη ρυθμισμένες έως 21 Απριλίου 2026. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ βασική προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση αποτελεί η εξόφληση ή τακτοποίηση με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων όλων των οφειλών που προέκυψαν και βεβαιώθηκαν από το 2024 και μετά.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα συνολικής διευθέτησης οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση και ύψος χρεών.

Σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και κούρεμα βασικής οφειλής, τόκων ή προσαυξήσεων, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος ένταξης, καθώς πλέον μπορούν να υπαχθούν και οφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και άνω.

H ρύθμιση των 72 δόσεων προς την Εφορία αφορά χρέη ύψους 95,3 δισ. ευρώ και συνολικά σχεδόν 1,6 εκατ. οφειλέτες, εκ των οποίων 1,3 εκατ. είναι φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις, ενώ με το άνοιγμα του εξωδικαστικού μηχανισμού σε μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω μπορούν να ενταχθούν επιπλέον 300.000 νέοι οφειλέτες.

Ξεμπλοκάρισμα λογαριασμού

Η ρύθμιση των οφειλών «κουμπώνει» με την εφάπαξ δυνατότητα που αποκτούν οι οφειλέτες να ξεμπλοκάρουν τους δεσμευμένους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ανακτώντας οικονομική ρευστότητα. Η άρση της κατάσχεσης ενεργοποιείται με την άμεση εξόφληση του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό του χρέους θα ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

«ΤΑ ΝΕΑ» μέσα από έναν οδηγό 18 ερωτήσεων – απαντήσεων παρουσιάζουν τα «κλειδιά» και τα «μυστικά» της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων και του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται σε 72 δόσεις;

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ που βεβαιώθηκαν έως και 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τους δήμους;

Οχι.

Πότε και πώς θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση;

Οι 72 δόσεις θα «τρέξουν» από τον Ιούνιο. Οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τις οφειλές στο Δημόσιο και μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΚΑΕ για τις οφειλές εισφορών.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις;

Στη νέα έκτακτη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ (ασφαλιστικά ταμεία) οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 και είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με παλαιές οφειλές οι οποίοι έχασαν πάγιες ρυθμίσεις χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά και παρέμειναν αρρύθμιστες μέχρι 21 Απριλίου 2026.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στη νέα ρύθμιση;

Θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση και να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν χρέη που δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Εχω ήδη εντάξει παλαιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων την οποία εξυπηρετώ. Μπορώ να βγω από τις 24 δόσεις και να υπαχθώ στις 72 δόσεις;

Οχι. Οσοι οφειλέτες έχουν ήδη εντάξει σε πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων χρέη τους, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 είτε χωρίς άλλα νεότερα χρέη είτε μαζί με άλλα χρέη τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, δεν θα έχουν δικαίωμα να βγουν από τις πάγιες αυτές ρυθμίσεις για τα χρέη τους που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2023, ώστε να τα εντάξουν στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων.

Ποιο είναι το επιτόκιο και η ελάχιστη δόση της ρύθμισης;

Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται σε 5,84%, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Ποια είναι τα οφέλη της ρύθμισης;

Η ένταξη στη ρύθμιση επιφέρει αυτόματη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) για τα ρυθμιζόμενα χρέη, ενώ χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στους οφειλέτες περιορισμένης χρονικής ισχύος έως και 1 μήνα.

Πότε χάνονται οι 72 δόσεις;

Η ρύθμιση των 72 δόσεων θα χάνεται και θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο το χρέος όταν ο οφειλέτης:

δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μιας φοράς

καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μιας δόσης;

Το ποσό της μηνιαίας δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Τι αλλάζει στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Επεκτείνεται η παράμετρος των δικαιούχων. Πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και άνω, από 10.000 ευρώ και άνω που ίσχυε έως τώρα.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν;

Ολοι οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με ποσό οφειλών που υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ για ληξιπρόθεσμες, ενήμερες ή εξυπηρετούμενες οφειλές.

Σε πόσες δόσεις ρυθμίζονται οι οφειλές με τον εξωδικαστικό;

Σε έως 240 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων;

Η πρόταση ρύθμισης των οφειλών προκύπτει αυτοματοποιημένα βάσει του ειδικού αλγορίθμου της πλατφόρμας.

Με την αίτηση παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου.

Προβλέπεται κούρεμα οφειλής;

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού προβλέπεται η μερική διαγραφή:

Εως 75% επί της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο.

Εως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚ.

Εως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ.

Ποιο είναι το επιτόκιο;

Το επιτόκιο είναι σταθερό 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Τι κερδίζουν οι οφειλέτες με την ένταξη των χρεών τους στον εξωδικαστικό;

Αναστολή των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. πλειστηριασμοί και κατασχέσεις) εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων;

Αν ο οφειλέτης καθυστερήσει 3 δόσεις ή το 3%, του συνολικά οφειλόμενου ποσού η ρύθμιση χάνεται και αναβιώνουν οι απαιτήσεις, αφαιρουμένων ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης. Οι απαιτήσεις αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές.