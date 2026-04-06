Εφοριακός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος ότι ενημέρωνε καταστηματάρχες ενόψει επικείμενων ελέγχων- με το αζημίωτο.

Παράλληλα εκτός από τον 64χρονο, οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν επίσης 76χρονο, συνταξιούχο εφοριακό, που εμφανίζεται να μεσολαβεί στην φερόμενη δράση του πρώτου. Η έρευνα ξεκίνησε το 2024 μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος διακριβώθηκε η δράση εφοριακού υπαλλήλου και συνταξιούχου υπαλλήλου Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ενέχονται σε παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου μέσω ενημέρωσης τρίτων για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά, για την αποφυγή βεβαίωσης φορολογικών παραβάσεων.

Οι ανωτέρω συνελήφθησαν την Κυριακή, 5 Απριλίου 2026, στη Θεσσαλονίκη μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης, δωροληψία υπαλλήλου, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -10- δημόσιοι υπάλληλοι και -15- ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία – δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, απόπειρα εκβίασης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράβαση καθήκοντος και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία καταστηματάρχη, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα, με την εφαρμογή και ειδικών ανακριτικών πράξεων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, οι -2- συλληφθέντες και ένα ακόμη άτομο – επιχειρηματίας, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, προέβαιναν στην προαναφερόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικότερα, ο υπάλληλος φέρεται να γνωστοποιούσε στον συνταξιούχο απόρρητα στοιχεία που αφορούσαν φορολογικούς ελέγχους, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε στον επιχειρηματία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο φοροελεγκτική «προστασία» στις επιχειρήσεις του.

Πιο αναλυτικά, ο συλληφθείς υπάλληλος φέρεται ότι:

προέβαινε σε δωροληψίες για ενέργειες που σχετίζονταν με τα καθήκοντά του, αλλά και για ενέργειες που ήταν αντίθετες προς αυτά, συχνά απαιτώντας αθέμιτο

χρηματικό όφελος με εκβιαστικό τρόπο,

είχε ενεργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του δωροδοκούντα επιχειρηματία και άλλων υπαλλήλων, συμμετέχοντας σε δωροληψία που αφορούσε φορολογικούς ελέγχους,

είχε προβεί κατ’ εξακολούθηση στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών, όπως οι ημερομηνίες διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, τις οποίες γνώριζε λόγω της θέσης του και

είχε ασκήσει αθέμιτη επιρροή σε υπαλλήλους άλλων φορολογικών και εργασιακών υπηρεσιών, προκειμένου να διευθετηθούν υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Κωδικοποιημένη φρασεολογία

Μάλιστα, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η δράση του, ο συλληφθείς λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα προστασίας:

Οι συναντήσεις και οι δωροληψίες πραγματοποιούνταν δια ζώσης σε συγκεκριμένους χώρους, όπως αναψυκτήριο στις Συκιές Θεσσαλονίκης ή στο γραφείο της Υπηρεσίας του στη Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης.

Οι επικοινωνίες για την οργάνωση των παράνομων ενεργειών γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ στις τηλεφωνικές συνομιλίες χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένη φρασεολογία, αποφεύγοντας λεπτομέρειες ουσίας.

Ειδικότερα, για τα αθέμιτα ωφελήματα χρησιμοποιούσε εκφράσεις όπως «φανέλες» ή «σαράντα τρία μέτρα το σπίτι».

Για την ενημέρωση σχετικά με φορολογικούς ελέγχους των κλιμακίων της Α.Α.Δ.Ε. χρησιμοποιούσε φράσεις όπως «Λίγο να, τα μάτια μας», «Από Αλεξανδρούπολη κάτι παιδιά είναι, αυτό εντάξει», «Ναι λίγο να προσέχει γιατί είναι από άλλους νομούς φίλε έχει ξένους», «Έκθεση έχουμε, χαμός γίνεται», «Προσοχή, βρέχει, έκθεση έχει, φουλ, φουλ ξένο κόσμο».

Το πέρας των ελέγχων σηματοδοτείτο με τον όρο «ΟΚ».

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς υπάλληλος εμπλέκεται σε:

-6-δωροληψίες – δωροδοκίες για ενέργειες και παραλείψεις, εκ των οποίων -4- αντίκεινται και -2- ανάγονται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα,

-17-παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου σχετικά με φορολογικούς ελέγχους,

-3-παραβάσεις καθήκοντος,

-1- απόπειρα εκβίασης,

-1- δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και

-1-υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -32.220- ευρώ, -2- κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος ενημερώθηκε σχετικά και η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.