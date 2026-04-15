Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς η Πέμπτη 16 Απριλίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τον έλεγχο των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να πατήσει το «κουμπί» της αυτόματης οριστικοποίησης, γεγονός που σημαίνει ότι όποιος δεν έχει προχωρήσει σε διορθώσεις μέχρι τότε, θα δει τη δήλωσή του να υποβάλλεται όπως ακριβώς την έχει ετοιμάσει το σύστημα.

Η φετινή καινοτομία των προσυμπληρωμένων δηλώσεων υπόσχεται ταχύτητα, ωστόσο κρύβει «παγίδες» που μπορεί να κοστίσουν ακριβά όταν παρέλθει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία λήγει στα μέσα Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι έχουν πλέον λιγότερες από 48 ώρες για να επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία που διαθέτει η Εφορία ταυτίζονται με την πραγματικότητα.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν το αυτόματο «κλείσιμο»

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να δώσουν προσοχή στα εξής σημεία:

Το ύψος του εισοδήματος που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό του φόρου στο εκκαθαριστικό της Εφορίας. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω των επιλογών «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «…Συζύγου/ΜΣΣ». Οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και δεν επιδέχονται αλλαγές. Σε περίπτωση λαθών, πρέπει να ζητηθεί επαναπροσδιορισμός από τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση.

Τα εισοδήματα από ενοίκια, μερίσματα, αποζημιώσεις ή άλλες πηγές. Ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία ενδέχεται να οδηγήσουν σε εσφαλμένη εκκαθάριση φόρου.

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, επιβάλλεται φόρος 22% επί της διαφοράς. Για παράδειγμα, αν λείπουν αποδείξεις 2.000 ευρώ, ο επιπλέον φόρος ανέρχεται σε 440 ευρώ. Ο κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Αν το άθροισμά τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, η Εφορία υπολογίζει τον φόρο βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν τη διαφορά επικαλούμενοι αποταμιεύσεις, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, αποζημιώσεις, δάνεια, γονικές παροχές, δωρεές ή κληρονομιές, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά.

Οι κωδικοί για τα προστατευόμενα τέκνα, που μειώνουν τον τελικό φόρο από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Τι ακολουθεί μετά τις 16 Απριλίου;

Από την Παρασκευή 17 Απριλίου και μέχρι τις 15 Ιουλίου, όσοι εντοπίσουν λάθη μετά την αυτόματη υποβολή θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Παρόλο που δεν θα επιβληθούν πρόστιμα για αυτό το διάστημα, η διαδικασία είναι πιο χρονοβόρα από μια απλή διόρθωση πριν την οριστικοποίηση.

Σε 8 δόσεις ο φόρος

Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος γίνεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, προβλέπεται έκπτωση 4% εάν η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Μαΐου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου.