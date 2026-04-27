Νέος γραμματέας του Κινήματος θα είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Αυτός θα κληθεί να κινητοποιήσει τον πράσινο μηχανισμό για να δώσει τη μάχη τόσο απέναντι στη ΝΔ όσο κι εναντίον του Τσίπρα. Γιατί, παρά τα επισήμως αντιθέτως λεγόμενα, το ΠΑΣΟΚ έχει να πολεμήσει και τον δεύτερο – εξού κι ο Ανδρουλάκης επιχείρησε να τον αποδομήσει χθες διερωτώμενος «ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση;».

Δίλημμα

Ρώτησαν τον Θανάση Θεοχαρόπουλο ποιο θα είναι το δίλημμα της επόμενης κάλπης κι έλαβαν την απάντηση «το δίλημμα πρέπει να είναι προοδευτική Ελλάδα ή Δεξιά των σκανδάλων και της αισχροκέρδειας». Ευφάνταστο, δεν το είχε σκεφτεί κανείς. Και, όπως όλα τα προηγούμενα εξίσου θεωρητικά διαζευκτικά σχήματα που έχουν θέσει ενόψει εκλογών οι αριστεροί, στοχευμένο και εύκολα κατανοητό. Βέβαια, δεν υπολογίζει πως η κυβερνητική φθορά από μόνη της δεν αρκεί για πειστούν οι ψηφοφόροι ότι οι αντίπαλοι της κυβέρνησης είναι η εναλλακτική τους.

Ολόγραμμα

O ίδιος πληροφόρησε τους ακολούθους του στα σόσιαλ μίντια πως ενώ βρισκόταν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το ολόγραμμά του χαιρέτιζε το συνέδριο επείγουσας ιατρικής του ΕΚΑΒ – μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του για το μέλλον στο οποίο θα μπορεί να μιλά σε πολλά μέρη ταυτόχρονα. Δεν θέλω καν να φανταστώ τι θα γίνει αν η τεχνητή νοημοσύνη προχωρήσει τόσο ώστε να εμφανίζονται άβαταρ του Αδωνη Γεωργιάδη, τα οποία θα αρχίσουν να χτίζουν νέες ψηφιακές προσωπικότητες για τον υπουργό. Μπρρρρρ.

Καιρός

«Οσοι διαμαρτύρονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν να διαμαρτύρονται για τον καιρό». Το σχόλιο ανήκει στον Μαργαρίτη Σχοινά και δύσκολα δεν απευθύνεται και στον Αδωνη, ο οποίος αργότερα – επειδή βαρέθηκε, όπως είπε, να τον κατηγορούν ότι δεν σέβεται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς – δήλωσε ότι επιτίθεται κατά της Κοβέσι «διότι αυτό είναι η Ευρώπη: αμφισβήτηση, δημοκρατία, λογοδοσία, ελευθερία». Τελικά, αυτές τις μέρες κάθε νεοδημοκράτης κατά πώς είναι οι καιροί, έτσι αρμενίζει.