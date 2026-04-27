Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που τραυματίστηκε από σφαίρα του 31χρονου δράστη Κόουλ Άλεν, όταν εκείνος εισέβαλε στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και άνοιξε πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το σύστημα ασφαλείας λειτούργησε αποτελεσματικά, καθώς η περίμετρος άντεξε στην επίθεση και ο επίδοξος δολοφόνος συνελήφθη προτού καταφέρει να εισέλθει στην αίθουσα όπου βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Ο μόνος τραυματίας ήταν ο πράκτορας, ο οποίος σώθηκε χάρη στον εξοπλισμό του.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι ακριβώς του έσωσε τη ζωή. Εκτός από το αλεξίσφαιρο γιλέκο που απορρόφησε τη σφαίρα, πληροφορίες του The Atlantic αναφέρουν πως υπήρξε και ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας.

Η σφαίρα που χτύπησε τον πράκτορα ακινητοποιήθηκε εν μέρει από το κινητό τηλέφωνό του και το αλεξίσφαιρο γιλέκο, σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση των αρχών επιβολής του νόμου. Ο συνδυασμός των δύο φαίνεται πως ήταν καθοριστικός για να σωθεί η ζωή του αξιωματικού.

Αντίδραση των αρχών και ερωτήματα για την ασφάλεια

Οι κορυφαίοι ηγέτες της κυβέρνησης – πρόεδρος, αντιπρόεδρος, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και πρόεδρος της Βουλής – δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση και οδηγήθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης, όταν ο ένοπλος όρμησε προς το σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας στο λόμπι του ξενοδοχείου, έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά, με τη σφαίρα να πλήττει το γιλέκο του πράκτορα.

Το γεγονός ότι ο ένοπλος κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στην αίθουσα του δείπνου πριν ακινητοποιηθεί, έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ο δράστης και οι κατηγορίες

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν έχει ταυτοποιηθεί ως ο ύποπτος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και αρκετά μαχαίρια. Οι αρχές εντόπισαν μανιφέστο που είχε στείλει σε μέλη της οικογένειάς του λίγο πριν από την επίθεση, όπου αυτοαποκαλούνταν «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος».

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς ανέφερε ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως ο Άλεν είχε στοχοποιήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους, με τον πρόεδρο να περιλαμβάνεται πιθανώς στους στόχους του.

Ο δράστης αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, χρήση πυροβόλου όπλου και ενδεχομένως απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με τη Mirror.