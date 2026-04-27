Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του για διάστημα 15 ημερών στα τέλη Μαΐου, στο πλαίσιο των εργασιών που αφορούν την πλήρη ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, η προσωρινή διακοπή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά δρομολόγια που θα συνδέσουν τη νέα γραμμή της Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή του δικτύου.

Στο επόμενο στάδιο, στο δίκτυο θα ενταχθούν και νέοι συρμοί που προορίζονται για την επέκταση. Οι συρμοί αυτοί θα φέρουν διαφορετικές ονομασίες, όπως «ΜΙΚΡΑ», και θα εκτελούν δρομολόγια στη βασική γραμμή με επιβάτες έως τον σταθμό Μαρτίου.

Από τον σταθμό Μαρτίου και έπειτα, οι συρμοί θα συνεχίζουν χωρίς επιβάτες, στο πλαίσιο των δοκιμών. Οι επιβάτες που επιθυμούν να μετακινηθούν προς Νέα Ελβετία θα πρέπει να μετεπιβιβάζονται στον επόμενο διαθέσιμο συρμό της βασικής γραμμής.

Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά τις 23:00, τονίζοντας ότι οι νυχτερινές ώρες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των δοκιμών στο δίκτυο.

Τέλος, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται στην οδό Πόντου δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά.