Η ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, μετά την πρόσφατη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις και να επανεξετάσουν τα μέτρα προστασίας του προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο ο Τραμπ να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Fox News, Πίτερ Ντούσι, και σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, βρίσκονται σε εξέλιξη «συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο» σχετικά με το κατά πόσο «ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αρχίσει να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εκδηλώσεις».

Η ιδέα για χρήση αλεξίσφαιρου είχε τεθεί ξανά κατά την πρώτη απόπειρα επίθεσης, αλλά τότε απορρίφθηκε. Ωστόσο, το νέο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών επαναφέρει το σενάριο στο τραπέζι των συζητήσεων.

Απειλές και περιστατικά που προηγήθηκαν

Το τελευταίο αυτό συμβάν προστίθεται σε δύο ακόμη σοβαρές απειλές που είχε δεχθεί ο Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο του 2024. Στις 13 Ιουλίου 2024, ο Τόμας Κρουκ άνοιξε πυρ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, τραυματίζοντας ελαφρά τον Τραμπ στο αυτί. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας πολίτης και τραυματίστηκαν άλλοι δύο, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Ράιαν Ρουθ εντοπίστηκε οπλισμένος σε θέση ελεύθερου σκοπευτή κοντά σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα, όπου βρισκόταν ο Τραμπ. Ο Ρουθ συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο.

Οι διαδοχικές αυτές απειλές έχουν σημάνει συναγερμό στις αμερικανικές Αρχές. Ο Λευκός Οίκος επανεξετάζει συνολικά τα πρωτόκολλα προστασίας του προέδρου σε κάθε δημόσια εμφάνιση, με στόχο την ενίσχυση της προσωπικής του ασφάλειας.