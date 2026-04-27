Στην Τρίπολη είναι προγραμματισμένο να μεταβεί σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης προκειμένου να ολοκληρώσει και τη δεύτερη αποστολή του στη Λιβύη, μετά τον πρώτο γύρο επαφών και με τις δύο πλευρές τον Ιούλιο του 2025 στο πλαίσιο της διπλωματικής επαναπροσέγγισης των δύο χωρών.

Σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση από το ελληνικο ΥΠΕΞ, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας πρόκειται να έχει στην Τρίπολη χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ Αλ Μενφί, με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενόττητας της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών Αλ Ταχέρ Σάλεμ Αλ Μπαούρ καθώς και με τον ασκούντα χρέη υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Χαλίφα Ρατζάμπ Αμπντουλσάντεκ.

Ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης με την ανατολική Λιβύη – που είναι η πλευρά που έχει κυρώσει το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο – θα βρεθεί ο ορισμός χρονοδιαγράμματος για τον επόμενο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, την ώρα που, παράλληλα, «τρέχουν» οι διαδικασίες για την πολιτική διαδικασία που θα ενώσει και πάλι τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.

Κατά την επίσκεψη του ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης Αλ Μπαούρ στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε κηρυχθεί σε διμερή επαφή με τον Γιώργο Γεραπετρίτη η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Αυτό που από κοινού επιδιώκεται κατά τη σημερινή συνάντηση είναι να βγει «λευκός καπνός» όσον αφορά τον χρονικό προσδιορισμό του επόμενου γύρου τεχνικών συνομιλιών για οριοθέτηση ΑΟΖ που, αυτή τη φορά, πρόκειται να διεξαχθεί στην Τρίπολη.

Άλλα ζητήματα που σίγουρα θα τεθούν επί τάπητος αφορούν την οικονομία, τις μεταναστευτικές ροές καθώς και τη βοήθεια που μπορεί να παρέχει η Ελλάδα στη Λιβύη ως μέλος της ΕΕ και ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Βέβαιο θα πρέπει να θεωρείται πως η ελληνική πλευρά θα επαναλάβει πως η χώρα μας υποστηρίζει την επίλυση του Λιβυκού μέσω της διεξαγωγής δίκαιων και ελεύθερων εκλογών χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις για την ανάδειξη αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.

Σταθερά, η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση ενεργών διαύλων και με τις δύο πλευρές της Λιβύης, με Βεγγάζη και με Τρίπολη, με στόχο την ανακοπή της περαιτέρω τουρκικής διείσδυσης καθώς και την αποτροπή κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου και από τη δυτική πλευρά.

Η Αθήνα δείχνει να επιταχύνει τον βηματισμό της σε ό,τι αφορά το κλείσιμο εκκρεμών ζητημάτων με χώρες της ευρύτερης γειτονιάς, έχοντας σε προτεραιότητα – υπό την πίεση και του ρόλου της ως ενεργειακού πυλώνα σταθερότητας της περιοχής με τις ευλογίες των ΗΠΑ – την οριοθέτηση των εναπομεινασών θαλασσίων ζωνών με κράτη με αντικείμενες ακτές όπως είναι η Λιβύη.

Μερικές ώρες πριν την άφιξη Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, λιβυκά ΜΜΕ ανέφεραν αφενός πως η ανατολική πλευρά (Ντμπεϊμπά) απορρίπτει το «πρότζεκτ Μπούλος» για την περιοχή και αφετέρου πως «η Αθήνα στέλνει αποστολή του λιμενικού στη Λιβύη για να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές».

Αποτίμηση επίσκεψης Μακρόν – Επόμενα διπλωματικά ορόσημα

Έχοντας ολοκληρώσει το κεφάλαιο «ελληνογαλλική συνεργασία» κι έπειτα από τη διεξαγωγή του ελληνοτουρκικού ΑΣΣ που πήγαινε από αναβολή σε αναβολή, η Ελλάδα θέτει τους επόμενος διπλωματικούς της στόχους που αφορούν τόσο στα εντός της Ευρώπης με την επικείμενη αποστολή στα Δυτικά Βαλκάνια όσο και στην ανανέωση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας που είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί εντός του 2026, στο πλαίσιο του 6ου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Όπως διεφάνη και από τις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη Μακρόν, παρά την αβεβαιότητα που εκπέμπουν ως προς τις προθέσεις τους οι ΗΠΑ τόσο για το μέλλον του ΝΑΤΟ όσο και για τις διατλαντικές σχέσεις, η Ελλάδα δείχνει να κοιτά αταλάντευτα τη «μεγάλη εικόνα» και τον ορίζοντα πέρα από τις τρέχουσες κρίσεις, εντοπίζοντας δυνατότητες για περαιτέρω αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις ΗΠΑ, ιδίως υπό την απειλή της Κίνας.

Η χώρα μας βαδίζει προς τα επόμενα διπλωματικά ορόσημα, έχοντας εισέλθει ξεκάθαρα στη νέα εποχή των ελληνογαλλικών σχέσεων, όπως αυτό κατεγράφη εμφατικά μέσα από την πρόσφατη επίσημη διμήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα.

Στον απόηχο, εξάλλου, των όσων διημείφθησαν όσο ήταν παρών στην ελληνική πρωτεύουσα ο Γάλλος προεδρος, αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για μια «πολυσήμαντη επίσκεψη» που πέραν των εννιά συμφωνιών που απέφερε με ραχοκοκαλιά την «ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση», αποτύπωσε ανεξίτηλα και την «πολύ θετική εκτίμηση» του Μακρόν για την Ελλάδα καθώς και την «πολύ καλή διαπροσωπική σχέση» σε επίπεδο ηγετών και υπουργών των δύο χωρών.

Όπως σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, σε μια ιδαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ήπειρο και τον κόσμο εν γένει, Ελλάδα και Γαλλία θωράκισαν τη διμερή τους συνεργασία, αποκτώντας σαφές προβάδισμα στα της επόμενης μέρας στην Ευρώπη, την ώρα που, παράλληλα, σφυρηλάτησαν από κοινού ένα υπόδειγμα συνεργασίας σε επίπεδο άμυνας, διπλωματίας και ασφάλειας για το άμεσο ευρωπαϊκό μέλλον.