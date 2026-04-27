Είκοσι μέρες μετά την τελευταία συνεδρίαση ανοίγει και πάλι σήμερα η αυλαία στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου, οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη.

Την προηγούμενη φορά που συνεδρίασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας οι δικηγόροι του δημοσίου είχαν δηλώσει την πρόθεση τους να βρίσκονται στα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας ,στη θέση δηλαδή εκείνη που βρίσκονται τόσο οι συγγενείς των θυμάτων όσο και οι δικηγορικού σύλλογοι της χώρας.

Μια κίνηση που είχε προκαλέσει έκπληξη στους παράγοντες της δίκης ,που σήμερα θα αναμένουν από τους νομικούς παραστάτες του δημοσίου να εξηγήσουν την απόφαση τους αυτή και να αιτιολογήσουν ακριβώς το περιεχόμενο της παρουσίας τους ,αναμένοντας πιθανές ενστάσεις από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας ή …σκυτάλη θα περάσει στους υπερασπιστές των κατηγορουμένων οι οποίοι αναμένεται με τη σειρά τους να διατυπώσουν ενστάσεις για συγκεκριμένες παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας ανοίγοντας τα πρώτα τους χαρτιά στην ποινική διαδικασία.

Παρόντες και σήμερα θα είναι συγγενείς θυμάτων και τραυματίες που έζησαν την κόλαση και κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, ενώ άγνωστο παραμένει πόσοι από τους κατηγορουμένους θα είναι παρόντες στο εδώλιο καθώς οι περισσότεροι ,όπως φάνηκε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις έχουνε επιλέξει να εκπροσωπούνται ,όπως έχουν δικαίωμα από τους δικηγόρους τους .

Οι δικαστές αφού ακούσουν τις ενστάσεις θα κληθούν να αποφασίσουν για αυτές, πριν δοθεί και πάλι ομόλογός στην υποστήριξη κατηγορίας για να υποβάλει τις δικές της ενστάσεις για αλλά θέματα.

Σε κάθε περίπτωση,όπως εκτιμάται ,το στάδιο αυτό που είναι μεν τυπικό αλλά συνδέεται και με την ουσία της πολύκροτης δίκης, λόγω του μεγάλου αριθμού των δικηγόρων από τη μια και την άλλη πλευρά εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές συνεδριάσεις.

Και είναι κρίσιμο να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα που θα τεθούν από όλες τις πλευρές, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η δίκη και να ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων.

Ούτως ή άλλως η εξέλιξη της ποινικής δίκης για την τραγωδία των Τεμπών θα έχει μεγάλη διάρκεια καθώς από το βήμα μέσα στους επόμενους μήνες θα περάσουν εκατοντάδες μάρτυρες.

Το ζητούμενο είναι εξάλλου από όλες τις πλευρές να διεξαχθεί μια δίκαιη δίκη με σεβασμό στα δικαιώματα και των συγγενών των θυμάτων που ζητούν απόδοση δικαιοσύνης στη μνήμη των δικών τους ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα ,αλλά και στα δικαιώματα των κατηγορουμένων που έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι κατά περίπτωση το κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών,ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες.