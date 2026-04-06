Το Ελληνικό Δημόσιο δήλωσε ότι θα υποβάλει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για τα Τέμπη. Η δήλωση θα κατατεθεί αναλυτικά στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου στις 27 Απριλίου.

Υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα, με αντεγκλήσεις και αναφορές σε νέα, αποκαλυπτικά αποδεικτικά στοιχεία συνεχίζεται η τρίτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Η διαδικασία αναλώθηκε κυρίως στη νομιμοποίηση των συνηγόρων, και το ενδιαφέρον εστιάστηκε, ξανά, στις δηλώσεις των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας έξω το κτίριο.

«Ο Γεράσιμος δεν είναι ούτε στη γη ούτε στον ουρανό»

Ο Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος της οικογένειας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο νεαρός «δεν ανήκει ούτε στη γη ούτε στον ουρανό», τονίζοντας πως το έγκλημα είναι διαρκείας και διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα περί «στιγμιαίου ανθρώπινου λάθους».

Παράλληλα, δηλώθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας για την Εριέττα Μόλχο, η οποία εξαϋλώθηκε χωρίς να βρεθεί κανένα ίχνος της. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Κουδρόγλου, σημείωσε τη συγκινητική προσπάθεια των γονέων να μετατρέψουν το πένθος τους σε κοινωνικό έργο μέσω υποτροφιών και ίδρυσης έδρας Τεχνητής Νοημοσύνης στη μνήμη της.

Καταγγελίες για «θαμμένα» στοιχεία και αλλοίωση του χώρου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές σε νέο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο και λήψεις από drone) από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση. Η Βάσω Πανταζή κατήγγειλε «τρομακτική αλλοίωση» του χώρου, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν το περιβόητο «μπάζωμα». Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Σκαρίπας έκανε λόγο για υλικό που είχε «μπαζωθεί στα συρτάρια» και απεκρύβη από την ανάκριση, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω αποκαλύψεις από κατασχεμένα έγγραφα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την ίδια στιγμή, η Ανθούλα Ανάσογλου αποκάλυψε πως υπάρχουν βαριά τραυματισμένα θύματα που δεν κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν στην ανάκριση και τώρα εμφανίζονται αυτεπάγγελτα για να ακουστεί η φωνή τους.

Εντάσεις, αιτήματα και φόβοι για καθυστερήσεις

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, νωρίτερα, κατήγγειλε οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης των καθηκόντων της και «αστυνομοκρατία» στην αίθουσα, ενώ επανέφερε το αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης. Ωστόσο, το κλίμα μεταξύ των συνηγόρων δεν είναι ενιαίο. Πολλοί δικηγόροι συγγενών, όπως ο κ. Σκαρίπας και η κ. Χλωρού (αδελφή θύματος), απηύθυναν έκκληση για νηφαλιότητα, τονίζοντας πως δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα δικάσιμη. Την ίδια στιγμή, η αποδοχή της αποχής της προέδρου στην παράλληλη δίκη για τα «χαμένα βίντεο» έχει προκαλέσει ανησυχία για πιθανό ντόμινο καθυστερήσεων, με τους συγγενείς να ξεκαθαρίζουν πως δεν θα ανεχθούν περαιτέρω παλινωδίες που «τινάζουν τη δίκη στον αέρα».