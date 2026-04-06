Για το νέο υλικό που έχουν πλέον στα χέρια τους οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και για τις εντάσεις των τελευταίων ημερών με τους δικαστές μίιλησε ο Δημήτρης Σκαρίπας, δικηγόρος.

«Θα ξεκινήσω με ένα στίχο: ‘Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή‘. Το υλικό που περιήλθε στα χέρια μας μετά από κατάσχεση, και το οποίο είχε μπαζωθεί στα συρτάρια και απεκρύβη από την ανάκριση, νομίζω ότι θα προσδώσει σοβαρό υλικό στην κύρια δίκη, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια και οι πραγματικοί ένοχοι», τόνισε ο κ. Σκαρίπας.

Σε ερώτηση για το αν αναμένεται και άλλο υλικό, ο δικηγόρος απάντησε: «Απομένει. Αυτό θα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικό πιστεύω. Απομένει το υλικό της κατάσχεσης, τα κατασχεθέντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση». Ερωτηθείς αν μπορεί αν πει τι περιέχει αυτό το υλικό απάντησε πως «προς το παρόν, όχι, επιτρέψτε μου».

Τέλος, αναφορικά με τις αντιπαραθέσεις μεταξύ δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων, σημείωσε: «Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω ξανατονίσει και το επαναλαμβάνω. Είναι ανεπίτρεπτη η στάση από το πρώτο διάγγελμα του Σεβαστίδη μέχρι και τις σημερινές του δηλώσεις. Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων εξέδωσε ανακοίνωση που μας καλύπτει όλους. Όπως έχουμε δικονομικά δικαιώματα, έχουμε και δικονομικού χαρακτήρα υποχρεώσεις και απέναντι στο δικαστήριο και απέναντι στους εντολείς μας. Κανένας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όρια. Σήμερα η διαδικασία κυλάει μια χαρά, ήρεμη».