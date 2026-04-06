- Σήμερα πραγματοποιείται η τελευταία συνεδρίαση πριν το Πάσχα για την κύρια υπόθεση των Τεμπών, ενώ είναι σε εξέλιξη άλλες δικογραφίες με σημείο αναφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.
- Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Γεωργία Στεφανίδου καλεί σήμερα τους δικηγόρους οικογενειών θυμάτων και τραυματιών να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας απέναντι στους 36 κατηγορούμενους.
- Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο και πλημμελήματα ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.
- Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στηλίτευσε τα κενά της πρώτης συνεδρίασης και ανέφερε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα συμβάλουν στην πρόοδο της δίκης με σεβασμό στο Κράτος Δικαίου.
- Η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, επί του οποίου το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί.
Δίκη Τεμπών: Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των νομιμοποιήσεων
Με την διαδικασία των νομιμοποιήσεων συνεχίζεται σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν UAV στη Σαουδική Αραβία
Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε σε επιτυχή αναχαίτιση στόχου. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΔΥΣΑ στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που έχει ως […]