  • Σήμερα πραγματοποιείται η τελευταία συνεδρίαση πριν το Πάσχα για την κύρια υπόθεση των Τεμπών, ενώ είναι σε εξέλιξη άλλες δικογραφίες με σημείο αναφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.
  • Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Γεωργία Στεφανίδου καλεί σήμερα τους δικηγόρους οικογενειών θυμάτων και τραυματιών να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας απέναντι στους 36 κατηγορούμενους.
  • Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο και πλημμελήματα ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.
  • Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στηλίτευσε τα κενά της πρώτης συνεδρίασης και ανέφερε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα συμβάλουν στην πρόοδο της δίκης με σεβασμό στο Κράτος Δικαίου.
  • Η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, επί του οποίου το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί.

