Το δικό τους «κατηγορώ» διατυπώνουν και σήμερα από το πρωί στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τραυματίες που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από την κόλαση.

Στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, η πρόεδρος του δικαστηρίου Γεωργία Στεφανίδου θα καλεί έναν- έναν τους δικηγόρους που εκπροσωπούν οικογένειες θυμάτων και τραυματίες να δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας απέναντι στα 36 μη πολιτικά πρόσωπα που έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο, κατά περίπτωση, για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, στη διάρκεια της οποίας, παρά τις παρεμβάσεις και τις βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τις συνθήκες στη δικαστική αίθουσα, δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης, ολοκληρώθηκε η νομιμοποίηση των κατηγορουμένων και ξεκίνησε η αντίστοιχη διαδικασία για την αντίθετη πλευρά.

Και αν σε άλλες ποινικές διαδικασίες αυτό το στάδιο είναι τυπικό, εδώ , στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η στιγμή έχει έντονη συναισθηματική φόρτιση. Γονείς, σύζυγοι και αδέρφια των 57 νεκρών μετά τους δικηγόρους τους ζητούν για λίγα λεπτά το λόγο και με λόγια καρδιάς απευθύνονται στους δικαστές που θα κρίνουν την υπόθεση ορθώνοντας το δικό τους «κατηγορώ» και ζητώντας την τιμωρία των ενόχων.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι και σήμερα ιδιαίτερα αυξημένα, με τις αστυνομικές αρχές να τηρούν απαρέγκλιτα τη διάταξη της προέδρου του δικαστηρίου σχετικά με την ταξιθεσία στη δικαστική αίθουσα.

Η αυλαία της σημερινής διαδικασίας ανοίγει μετά την τοποθέτηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που αφού στηλιτεύει τα κενά και τις ελλείψεις της πρώτη συνεδρίασης επισημαίνει ότι «οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα πράξουν αυτά που τους αναλογούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού τους ρόλου συμβάλλοντας στην πρόοδο της δίκης. Η δίκη πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο Κράτος Δικαίου. Το οφείλουμε στα θύματα του δυστυχήματος, στους τραυματίες και στους συγγενείς τους, στη Δικαιοσύνη, στην Κοινωνία, στην Ιστορία μας».

Η σημερινή εξάλλου είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν από το Πάσχα για την κύρια υπόθεση των Τεμπών, ενώ σε πολλά και διαφορετικά δικονομικά στάδια είναι σε πλήρη εξέλιξη και μία σειρά άλλες δικογραφίες με σημείο αναφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, όπως αυτές που αφορούν τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή και τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο οι οποίοι μετά από σχετική άδεια της Βουλής ελέγχονται από αρεοπαγίτη – ανακριτή πριν, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.