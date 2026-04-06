Νέο βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου, κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη στη Λάρισα, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω social media η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα (6/4).

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνονται στιγμές έντασης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απευθύνεται σε υψηλούς τόνους προς την πρόεδρο της έδρας και τον εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Θεόδωρο Μαντά.

«Με εμποδίζετε κυρία πρόεδρε; Τι είναι αυτό ακριβώς; Δεν μιλάτε Θοδωρή (σ.σ.: Μαντά). Τι σας τάξανε; Έλεος; Τι σας δώσανε; Τι πήρατε; Τόσο πούλημα; Θέλω να πάω στην εντολέα μου δεν ντρέπεστε;», ακούγεται να λέει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία διαμαρτύρεται έντονα προς την έδρα, λέγοντας: «Μήπως να μας πείτε και την απόφαση να μην ερχόμαστε;».

Η τρίτη ημέρα διεξαγωγής της κύριας δίκης για το έγκλημα στα Τέμπη ξεκίνησε επίσης σε υψηλούς τόνους, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και αυστηρούς ελέγχους κατά την είσοδο στο Συνεδριακό Κέντρο του Γαιόπολις.

Καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για παρεμπόδιση

Σε δηλώσεις της, έξω από τα δικαστήρια η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης της άσκησης των καθηκόντων της και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει σε διεθνείς οργανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί «οικτρή δοκιμασία» για τις οικογένειες των θυμάτων και τους επιζώντες, κάνοντας λόγο για σοβαρές παραβιάσεις των αρχών της δίκαιης δίκης. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, περιορισμούς στην πρόσβαση πολιτών στην αίθουσα, έντονη αστυνομική παρουσία και περιστατικά βίας, τα οποία –κατά την ίδια– πλήττουν το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, υπογραμμίζοντας πως «ούτε κυκλώματα, ούτε μαφίες, ούτε μηχανισμοί εξουσίας» δεν στάθηκαν ικανοί στο παρελθόν να την εμποδίσουν να ασκήσει τα καθήκοντά της και δεν θα το καταφέρουν ούτε τώρα.

Η νέα διάταξη για την είσοδο στην αίθουσα

Σύμφωνα με νέα διάταξη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, στην αίθουσα θα εισέλθουν πρώτα οι υποστηρίζοντες την κατηγορία με αύξοντα αριθμό 98 και εντεύθεν, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Διευκρινίζεται ότι 32 άτομα έχουν ήδη προβεί στη σχετική δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου.

Ακολούθως θα προσέλθουν οι υπόλοιποι μάρτυρες που έχουν κληθεί και επιθυμούν να δηλώσουν υποστήριξη, ενώ στο τέλος θα εισέλθουν οι παθόντες που δεν έχουν κληθεί αλλά αναφέρονται στο κατηγορητήριο και θέλουν να δηλώσουν υποστήριξη. Συνολικά, 230 άτομα εμφανίζονται στο κατηγορητήριο ως υποστηρίζοντες, ενώ οι μάρτυρες ανέρχονται σε 122.

Αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη

Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την ιδιότητά της ως συνηγόρου συγγενών θυμάτων και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, υπέβαλε αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης όλων των συνηγόρων, ώστε να τοποθετηθούν επί του αιτήματος, εφόσον το επιθυμούν.