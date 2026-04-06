Στο δικαστήριο της Λάρισας παρουσιάστηκαν σήμερα οι συγκινητικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι γονείς της Εριέττας, της 23χρονης που παραμένει η μοναδική αγνοούμενη από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Τις ενέργειες αυτές ανέφερε ο συνήγορος κ. Αντώνης Κουδρόγλου.

Όπως δήλωσε, οι γονείς της Εριέττας έχουν επιλέξει να τιμήσουν τη μνήμη της μέσα από δράσεις που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Μεταξύ αυτών, έχει δημιουργηθεί υποτροφία για το σχολείο όπου φοιτούσε η Εριέττα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ίδρυση έδρας Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης που θα φέρει το όνομά της.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία ιδρύματος κοινωφελούς χαρακτήρα στο όνομα της Εριέττας. Η πρώτη του δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Θεσσαλονίκης, με στόχο τη φιλοξενία και τη σίτιση συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται με την επάρατη νόσο σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

«Είναι, νομίζω, και οι τρεις ενέργειες αξιοθαύμαστες, και είναι πράγματι πολύ συγκινητική η προσπάθεια των γονέων αυτών, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από τον χαμό της μοναχοκόρης τους να ανταποκριθούν σε αυτό που ονομάζεται, οικογενειακό καθήκον», τόνισε ο κ. Κουδρόγλου.