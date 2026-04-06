Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο της Κύμης.

Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν πέντε οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί, ενώ η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας έκλεισε προσωρινά, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην κίνηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα προκλήθηκε από διαδοχικές συγκρούσεις οχημάτων στο ύψος του κόμβου Κύμης, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η κίνηση στο σημείο επιβαρύνθηκε αισθητά, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά, κυρίως στο τμήμα από τον κόμβο της Πεντέλης έως τον κόμβο της Κύμης.