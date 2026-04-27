Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ το πετρέλαιο περιόρισε τα κέρδη του, έπειτα από δημοσίευμα που ανέφερε ότι το Ιράν πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή μείωσε τις ανησυχίες ότι οι προσπάθειες για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών είχαν παγώσει.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε κατά 1,7%, ενώ ο δείκτης αναδυόμενων αγορών κατέγραψε νέο ρεκόρ, μετά το ρεπορτάζ του Axios για την ιρανική πρόταση που προβλέπει αναβολή των πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Οι ασιατικές μετοχές τεχνολογίας ξεχώρισαν, με την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. να εκτινάσσεται κατά 6% σε ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης τεχνολογίας της Ασίας έφτασε επίσης σε νέο ρεκόρ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών δεικτών έδειχναν συνέχιση της ανοδικής πορείας στη Wall Street, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένονταν να ανοίξουν με άνοδο 0,3%.

Το Brent περιόρισε τα κέρδη του στο +1%, στα 106,50 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε ενισχυθεί έως και 2,5%. Η πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα επιτρέψει τη διέλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του στρατηγικού αυτού διαύλου της Μέσης Ανατολής. Ο δείκτης δολαρίου Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,1%.

«Κάθε φορά που διαφαίνεται προοπτική συμφωνίας, οι αγορές αντιδρούν θετικά, όμως τα περιθώρια αισιοδοξίας μειώνονται καθώς οι επενδυτές κουράζονται», δήλωσε ο Sean Keane, επικεφαλής στρατηγικής για την Ασία-Ειρηνικό της JB Drax Honore. «Οι χρηματιστηριακές αγορές θέλουν να κινηθούν ανοδικά και δεν χρειάζονται μεγάλη ώθηση για να το κάνουν».

Η πρόταση του Ιράν και οι διεθνείς αντιδράσεις

Η αλλαγή κλίματος ήρθε μετά την αποτυχία επανέναρξης των συνομιλιών το Σαββατοκύριακο, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε αποστολή απεσταλμένων του, ενώ η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα διαπραγματευτεί υπό απειλή. Παρά τη σημαντική ανάκαμψη των διεθνών χρηματιστηρίων, η αγορά εισέρχεται σε κρίσιμη εβδομάδα με αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και με ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το Axios, το ιρανικό σχέδιο, που μεταφέρθηκε μέσω μεσολαβητών από το Πακιστάν, προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης. Οι πυρηνικές συνομιλίες θα ακολουθήσουν μόνο μετά την άρση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ.

Οι Πακιστανοί μεσολαβητές έχουν ήδη παραδώσει την πρόταση στον Λευκό Οίκο, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να τη διερευνήσει. Ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη για το Ιράν με τους ανώτερους συμβούλους του σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το δημοσίευμα.

«Η είδηση ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της αγοράς ότι Ιράν και ΗΠΑ θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία», δήλωσε ο Yugo Tsuboi, επικεφαλής στρατηγικής στη Daiwa Securities. «Ήρθε σε καίρια στιγμή, καθώς ξεκινά η περίοδος κορύφωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων».

Κινητικότητα στις αγορές και νομισματικές εξελίξεις

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, με το 10ετές να κινείται στο 4,32%. Οι παγκόσμιες αγορές ξεκίνησαν την εβδομάδα κοντά σε ιστορικά υψηλά, ενώ ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί σχεδόν 10% από τα τέλη Μαρτίου. Η λήξη της έρευνας του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, άνοιξε τον δρόμο για την επικύρωση του Kevin Warsh, αυξάνοντας τις προσδοκίες για πιθανή μείωση επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ιαπωνίας. Αν και εκτιμάται ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, οι αγορές ανησυχούν για πληθωριστικές πιέσεις λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στις τιμές ενέργειας.

Ο Francis Tan, επικεφαλής στρατηγικής στην Indosuez Wealth στη Σιγκαπούρη, σημείωσε ότι οι επενδυτές «παραμένουν αισιόδοξοι χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παρακολουθούν τις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν».

Εταιρικές ειδήσεις και επιδόσεις

Η Nomura Holdings κατέγραψε πτώση μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου, ενώ η Sun Pharmaceutical Industries ανακοίνωσε συμφωνία εξαγοράς της αμερικανικής Organon & Co., σε μία από τις μεγαλύτερες ινδικές εξαγορές των τελευταίων ετών. Παράλληλα, ομάδα αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, μεταξύ των οποίων οι Frontier και Avelo, ζητά κρατική ενίσχυση ύψους 2,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Στην Ασία, οι εταιρείες εισέρχονται στην πιο πυκνή εβδομάδα της περιόδου αποτελεσμάτων, παρέχοντας εικόνα για το πώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει επηρεάσει τα οικονομικά τους μεγέθη. Αυτή την εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις από τις Alphabet, Microsoft, Amazon και Meta, ενώ η Apple θα δημοσιεύσει αποτελέσματα την Πέμπτη. Οι πέντε αυτές εταιρείες αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο της κεφαλαιοποίησης του δείκτη S&P 500.

«Πρόκειται για κρίσιμη εβδομάδα», δήλωσε ο Keith Lerner, επικεφαλής επενδύσεων της Truist Advisory Services. «Τα αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη δυναμική της αγοράς».

Με πληροφορίες από Bloomberg.com