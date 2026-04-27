Το αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας (27/04) περιλαμβάνει σημαντικά και ενδιαφέροντα γεγονότα, τόσο από τον διεθνή όσο και από τον ελλαδικό χώρο.

Την αυλαία των αθλητικών δρώμενων ανοίγει η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται στη τρίτη φάση του Open της Μαδρίτης και φιλοδοξεί να κατακτήσει άλλη μία πρόκριση στην εν λόγω διοργάνωση.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 13:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 6HD.

Τη σκυτάλη του θεάματος θα πάρει στις 16:30 η αναμέτρηση χάντμπολ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στη σειρά των ημιτελικών, με μία νίκη εκατέρωθεν. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στις 19:30, η χειροσφαίριση δίνει τη θέση της στον «βασιλιά» των σπορ, το ποδόσφαιρο, με τον αγώνα Κάλιαρι – Αταλάντα να έρχεται στο προσκήνιο (Cosmote Sport 2). Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:45, Λάτσιο και Ουντινέζε (Cosmote Sport 2HD) κλείνουν το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Serie A.

Τέλος, τα παιχνίδια Εσπανιόλ – Λεβάντε (22:00, Novasports 1HD) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ (22:00, Novasports Premier League) για La Liga και Premier League αντίστοιχα διαμορφώνουν το αθλητικό καλεντάρι της ημέρας.