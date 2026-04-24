Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου καταγράφεται λόγω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ, μετά τις αμοιβαίες κινήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την κατάσχεση εμπορικών πλοίων.

Η διεθνής τιμή αναφοράς, το Brent, ξεπέρασε τα 106 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι δύο χώρες κλιμάκωσαν την αντιπαράθεσή τους για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο που μεταφέρει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Brent διαμορφωνόταν στα 106,80 δολάρια στις 01:00 GMT, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 5% σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης, όταν ξεπέρασε τα 100 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και δύο εβδομάδες.

Ταυτόχρονα, οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν, με τον δείκτη S&P 500 να χάνει 0,41% και τον τεχνολογικό Nasdaq Composite να σημειώνει πτώση 0,89%.

Εντάσεις στα στενά του Ορμούζ

Η ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ, τα οποία διακινούν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένει ουσιαστικά παγωμένη. Το Ιράν συνεχίζει να απαιτεί το δικαίωμα να καθορίζει ποια πλοία μπορούν να διέλθουν, ενώ οι ΗΠΑ μπλοκάρουν το ιρανικό θαλάσσιο εμπόριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη ότι διέταξε το αμερικανικό ναυτικό να καταστρέψει οποιαδήποτε ιρανικά σκάφη τοποθετούν νάρκες στα στενά. Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά την επιβεβαίωση του Πενταγώνου ότι κατέσχεσε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο υπό κυρώσεις για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.

Ο Τραμπ φάνηκε να επεκτείνει το πεδίο του ναυτικού αποκλεισμού πέρα από τα ιρανικά λιμάνια, γράφοντας στην ίδια πλατφόρμα ότι κανένα πλοίο «δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει» από τα στενά χωρίς την έγκριση του αμερικανικού ναυτικού.

«Είναι “ερμητικά σφραγισμένο”, μέχρι τη στιγμή που το Ιράν θα είναι σε θέση να κάνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!!!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Αντιδράσεις και επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα

Οι απειλές του Τραμπ ήρθαν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι κατέλαβαν δύο ξένα φορτηγά πλοία στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Σώμα, τα πλοία με σημαία Παναμά MSC Francesca και το ελληνικών συμφερόντων Epaminondas κατασχέθηκαν επειδή «λειτουργούσαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και παραποιούσαν τα συστήματα ναυσιπλοΐας».

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας διέψευσε ότι το Epaminondas καταλήφθηκε, υπογραμμίζοντας ότι το πλοίο παραμένει υπό τον έλεγχο του καπετάνιου του.

Μόνο εννέα εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά την Τετάρτη, έναντι επτά την Τρίτη και δεκαπέντε τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πλατφόρμα ναυτιλιακής πληροφόρησης Windward.

Πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η διέλευση στα στενά ανερχόταν κατά μέσο όρο σε 129 πλοία ημερησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη.