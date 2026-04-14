Οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, εν μέσω ελπίδων για επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε για να επιδιώξει συμφωνία, την ώρα που ξεκινούσε ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τον αμερικανικό στόλο.

Παρότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στο Πακιστάν δεν κατέληξαν σε συμφωνία, οι επενδυτές είδαν θετικά το γεγονός ότι υπήρξε πρόοδος σε ορισμένα σημεία. Το Ιράν ανέφερε πως οι δύο πλευρές βρέθηκαν «σε απόσταση αναπνοής» από μια συμφωνία.

Αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τους φόβους για την ενεργειακή επάρκεια της Μέσης Ανατολής.

Ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε ότι από τη Δευτέρα, στις 14:00 GMT, θα επιβάλει αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση πλοίων που δεν σχετίζονται με το Ιράν.

Η ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε αρχικά άνοδο έως και 8% στις τιμές του αργού και πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα. Ωστόσο, η αισιοδοξία επανήλθε στη Νέα Υόρκη, μετά τις δηλώσεις του προέδρου ότι ιρανικοί εκπρόσωποι είχαν επικοινωνήσει για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία.

«Θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία. Πάρα πολύ», δήλωσε ο Τραμπ έξω από το Οβάλ Γραφείο, χωρίς να κατονομάσει ποιοι αξιωματούχοι επικοινώνησαν. Τα τρία κύρια χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης έκλεισαν με σημαντικά κέρδη, ενώ το πετρέλαιο έχασε όλα τα προηγούμενα κέρδη του.

Ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές

Η θετική τάση συνεχίστηκε και στην Ασία, με το Τόκιο και τη Σεούλ να καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις μετοχές τεχνολογίας και στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης. Η αγορά της Ταϊπέι σημείωσε άνοδο 1,7%, οδηγώντας τον δείκτη TAIEX σε νέο ιστορικό υψηλό.

Ανάλογη πορεία ακολούθησαν οι αγορές του Χονγκ Κονγκ, της Σαγκάης, του Σίδνεϊ, της Σιγκαπούρης και του Ουέλινγκτον. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με το West Texas Intermediate να υποχωρεί κατά 2% και το Brent κατά 1,5%.

Αισιοδοξία στις αγορές και διπλωματικές κινήσεις

Η άνοδος των μετοχών ενίσχυσε το θετικό κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας, όταν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο που έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία από τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Stephen Innes της SPI Asset Management σημείωσε ότι οι αγορές βασίζονται στην «πίστη πως η διπλωματία, όσο ατελής κι αν είναι, παραμένει ενεργή». Όπως πρόσθεσε, οι συνομιλίες στο Πακιστάν μπορεί να μην απέδωσαν συμφωνία, αλλά «κράτησαν την πόρτα ανοιχτή», κάτι που συχνά αρκεί για να στηρίξει τα χρηματιστήρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αγορά πετρελαίου αντέδρασε άμεσα όχι επειδή άλλαξε η πραγματικότητα, αλλά επειδή άλλαξε η αφήγηση», με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι ο αποκλεισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο πίεσης και όχι ως προοίμιο σύγκρουσης.

Δηλώσεις και αντιδράσεις

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού ναυτικού έχει ήδη καταστραφεί και προειδοποίησε πως αν τα εναπομείναντα «ταχύπλοα επιτελικά σκάφη» πλησιάσουν το μπλόκο, «θα εξαλειφθούν αμέσως».

Παράλληλα, ανέφερε ότι 34 πλοία διέσχισαν τα στενά την Κυριακή, αριθμός που, όπως είπε, είναι ο μεγαλύτερος από την έναρξη του πολέμου – αν και η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν. Όπως δήλωσε, «οι υπερβολικές απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς οδήγησαν στην αποτυχία επίτευξης αποτελέσματος».

Ανησυχίες για την ενεργειακή αγορά

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να αποκόψει το Ιράν από τα έσοδα του πετρελαίου και ταυτόχρονα να πιέσει το Πεκίνο, τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, ώστε να συμβάλει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι ο Απρίλιος μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερος μήνας για τις αγορές ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία. Όπως είπε, τον Μάρτιο παραδόθηκαν φορτία που είχαν φορτωθεί πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά «τον Απρίλιο δεν έχει φορτωθεί τίποτα».

«Όσο περισσότερο διαρκεί η διακοπή, τόσο πιο σοβαρό γίνεται το πρόβλημα», τόνισε ο Μπιρόλ.

Βασικοί δείκτες (ώρα 02:30 GMT)

West Texas Intermediate: -2,0% στα 97,12 δολάρια/βαρέλι

Brent North Sea Crude: -1,5% στα 97,84 δολάρια/βαρέλι

Τόκιο (Nikkei 225): +2,4% στις 57.849,02 μονάδες

Χονγκ Κονγκ (Hang Seng): +1,0% στις 25.925,96 μονάδες

Σαγκάη (Composite): +0,5% στις 4.009,56 μονάδες

Ευρώ/δολάριο: 1,1759

Στερλίνα/δολάριο: 1,3505

Δολάριο/γιεν: 159,20

Dow Jones: +0,6% στις 48.218,25 μονάδες

FTSE 100: -0,2% στις 10.582,96 μονάδες

Με πληροφορίες από AFP