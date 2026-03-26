Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας την παραγωγή αργού και εντείνοντας τους φόβους για μια νέα παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Η τιμή του Brent αυξήθηκε προς τα 104 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση άνω του 2% την Τετάρτη, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματευόταν κοντά στα 92 δολάρια. Ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, ωστόσο η Τεχεράνη απέρριψε τις αμερικανικές προτάσεις, θέτοντας δικούς της όρους, μεταξύ των οποίων και την πλήρη κυριαρχία επί του κρίσιμου θαλάσσιου διαύλου.

Στο Ιράν, το κοινοβούλιο εξετάζει σχέδιο νόμου για την επιβολή τέλους σε πλοία που ζητούν προστασία κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το σχέδιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε βουλευτής που δεν κατονομάζεται.

Παγκόσμια αναταραχή στις αγορές ενέργειας

Το Brent οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 1990, καθώς η σύρραξη εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ιδιαίτερα τις ασιατικές οικονομίες. Το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών έχει οδηγήσει σε απώλεια εκατομμυρίων βαρελιών ημερήσιας παραγωγής και σε εκτίναξη των τιμών προϊόντων όπως το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών.

Ο πρόεδρος της BlackRock, Rob Kapito, προειδοποίησε ότι οι επενδυτές ίσως υποτιμούν τους κινδύνους από τη σύγκρουση. Όπως είπε σε εκδήλωση στη Μελβούρνη, το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι, ακόμη κι αν «αύριο ανακοινωθεί ότι ο πόλεμος τελείωσε», καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα χρειαστούν χρόνο για να αποκατασταθούν πλήρως.

Δηλώσεις Τραμπ και στρατιωτικές κινήσεις

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. «Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, αλλά φοβούνται να το παραδεχτούν», δήλωσε σε εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει εκφράσει σε συνεργάτες του την επιθυμία να τερματίσει τη σύγκρουση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος συνδύασε μηνύματα διπλωματίας με απειλές για νέο κύμα επιθέσεων στον πόλεμο που, όπως αναφέρεται, ξεκίνησαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε πως ο Πρόεδρος Τραμπ «δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση».

«Ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν σαφώς μια έξοδο, ούτε το Ιράν ούτε το Ισραήλ φαίνεται να ενδιαφέρονται για ταχεία επίλυση», ανέφερε ο Philip Jones-Lux, ανώτερος αναλυτής της Sparta Commodities. Με την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων, πρόσθεσε, «θα ήταν πρόωρο να προεξοφλήσουμε αποκλιμάκωση».

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα σχέδια, πηγές ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο έχει διατάξει την ανάπτυξη δύο Μονάδων Εκστρατείας Πεζοναυτών – περίπου 5.000 στρατιωτών με αεροσκάφη και αποβατικά μέσα – στην περιοχή. Επιπλέον, περισσότερα από 1.000 μέλη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού αποστέλλονται επίσης, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Αγορές και αντιδράσεις διεθνώς

Οι τιμές που καταγράφονται αυτή τη στιγμή αφορούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για παράδοση τον Μάιο. Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι οι αγορές “ποντάρουν” σε μια παρατεταμένη κρίση, προεξοφλώντας ότι οι ελλείψεις στα καύσιμα θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.

Τιμές:

Brent: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent , με ημερομηνία παράδοσης τον Μάιο , σημείωσαν άνοδο 1,7% , με την τιμή να διαμορφώνεται στα $104,00 το βαρέλι στις συναλλαγές της Σιγκαπούρης.

WTI: Αντίστοιχη εικόνα και για το αμερικανικό αργό (WTI), όπου τα συμβόλαια παράδοσης Μαΐου ενισχύθηκαν κατά 1,6%, αγγίζοντας τα $91,76 το βαρέλι.

Το ενδιαφέρον των αγορών παραμένει στραμμένο στα Στενά του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα πραγματοποιείται πλέον με το σταγονόμετρο. Πλοία που ζητούν ιρανική προστασία καλούνται να υποβάλουν λίστες πληρώματος και φορτίου, καθώς και λεπτομέρειες ταξιδιού για έγκριση από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Το Ιράν ελέγχει τα Στενά, χρειάζεται τα Στενά ανοιχτά», δήλωσε ο Aaron Stein, πρόεδρος του Foreign Policy Research Institute, αναφερόμενος στον αμερικανό ηγέτη. «Μπορεί να το πετύχει συναινετικά ή εξαναγκαστικά. Προσπαθεί να κάνει και τα δύο».

Ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία. «Η εργαλειοποίηση των Στενών του Ορμούζ δεν είναι πράξη επιθετικότητας κατά ενός μόνο έθνους», είπε. «Είναι οικονομική τρομοκρατία κατά κάθε χώρας, κάθε οικογένειας».

Επιπτώσεις στην Ασία και στις ΗΠΑ

Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται και το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις στην Ισφαχάν, κυβερνήσεις σε όλη την Ασία προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Την Πέμπτη, η Ταϊλάνδη αύξησε τις τιμές βενζίνης έως και 22%, οι Φιλιππίνες ανέστειλαν τη λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αγρότες σε Ινδία και Κίνα αντιμετωπίζουν εκτίναξη του κόστους αγροχημικών.

Στις ΗΠΑ, όπου οι τιμές στα πρατήρια ανεβαίνουν, αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξετάζουν τις επιπτώσεις ενός πιθανού σεναρίου ανόδου του πετρελαίου έως και στα 200 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα. Η μελέτη τέτοιων ακραίων σεναρίων δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία της συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14-15 Μαΐου, μετά την καθυστέρηση που είχε προκαλέσει ανησυχία στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.