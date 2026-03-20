Οι μετοχές στη Wall Street κατέγραψαν νέα πτώση την Παρασκευή (20/3), καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, που έχει προκαλέσει άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, δεν δείχνει να οδεύει προς αποκλιμάκωση.

Η αρνητική τάση ακολούθησε την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Πεντάγωνο αποστέλλει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, ενώ το CBS News μετέδωσε ότι γίνονται «εντατικές προετοιμασίες» για πιθανή αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,96% στις 45.577 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,51% στις 6.506 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 2,01%, κλείνοντας στις 21.647 μονάδες.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο S&P 500 συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών, άνω του 1%, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο του Nasdaq, ενώ ο Dow Jones ηγήθηκε της πτώσης χάνοντας πάνω από 1,5% μέσα στην εβδομάδα.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι πωλήσεις στα futures πετρελαίου εντάθηκαν το απόγευμα, μετά τη δημοσίευση πληροφοριών του Reuters, ότι το Ιράκ κήρυξε ανωτέρα βία σε όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα που εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες. Η είδηση αυτή προκάλεσε νέα εκτίναξη στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent που αποτελεί παγκόσμιο δείκτη αναφοράς, να ξεπερνά κάποια στιγμή εντός της ημέρας τα 122 δολάρια το βαρέλι και το WTI να διαπραγματεύεται πάνω από 98 δολάρια.

Τελικά, η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 3,29% και έκλεισε στα 112,23 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του πολέμου και η υψηλότερη τιμή κλεισίματος από τον Ιούλιο του 2022 και η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) έκλεισε με αύξηση 2,46% στα 97,90 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη (Dutch TTF) σημείωναν πτώση κατά 4,29%, κινούμενες γύρω στα 59,20 ευρώ/MWh.

«Αν πρόκειται για κλιμάκωση που περιλαμβάνει στρατεύματα στο έδαφος, τότε πιθανότατα θα έχουμε τουλάχιστον άλλες δύο εβδομάδες με τέτοιες συνθήκες στην αγορά, με υψηλές τιμές πετρελαίου και υψηλές τιμές βενζίνης. Όλοι παρακολουθούν κάθε είδηση σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της Baird, Ross Mayfield, στο CNBC. Πρόσθεσε ακόμη: «Ειλικρινά, οι αγορές μετοχών δεν έχουν υποστεί πτώση που να αντανακλά αυτό το είδος γεγονότος ακόμα, οπότε ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες περαιτέρω πτωτικές τάσεις στο μέλλον».