Στον μετασχηματισμό των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, υπό την επίδραση της τεχνολογίας, επικεντρώθηκε συζήτηση που διεξήχθη στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ο κ. David Wheeldon, Managing Director,Google/YouTube EMEA Government Affairs and Public Policy, Ηνωμένο Βασίλειο , ανέδειξε τη ριζική αλλαγή που έχει επιφέρει η τεχνολογία τόσο στη δημιουργία όσο και στη διανομή περιεχομένου, επισημαίνοντας ότι πλέον η πρόσβαση στο κοινό είναι πρωτοφανής. «Μπορείς πλέον χρησιμοποιώντας το Youtube να φτάσεις σε 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως», τόνισε. Όπως εξήγησε, η τεχνολογία μειώνει δραστικά τα εμπόδια εισόδου, προσφέροντας τη δυνατότητα σε περισσότερους δημιουργούς να εκφραστούν και να διαμορφώσουν τον πολιτισμό. Όπως δήλωσε, «η διαμόρφωση του πολιτισμού παλαιότερα βρισκόταν στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων και ξαφνικά, έχουμε αυτό το περιβάλλον όπου τίποτα από αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητο για τη δημιουργία».

Παράλληλα, δε, τόνισε την ανάγκη διαφάνειας και προστασίας των δημιουργών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας: «Απαιτούμε επισήμανση και εμφανή επισήμανση στα βίντεο που έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη».

Ο κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Hellenic Film and Audiovisual Academy (ΕΚΚΟΜΕΔ), Ελλάδα , παρουσίασε τη στρατηγική για την ανάπτυξη της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στη μετάβαση προς ένα πιο ολιστικό μοντέλο οπτικοακουστικής δημιουργικότητας. «Αυτό που προωθούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που ονομάζουμε οπτικοακουστική δημιουργικότητα. Αυτό που τα περιλαμβάνει όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη σημασία της προσαρμογής στην τεχνολογία, σημείωσε ότι «όλοι πρέπει να προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν τη ροή, αντί να προσπαθούν να της αντισταθούν». Παράλληλα, επεσήμανε την υψηλή προστιθέμενη αξία του κλάδου για την ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι «για κάθε ευρώ που δαπανάται από την κυβέρνηση, 4,2 επιστρέφουν στην εθνική οικονομία». Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απειλή για τη δημιουργικότητα, αλλά μπορεί να τη ενισχύσει, χωρίς να αντικαθιστά την ανθρώπινη δημιουργία.

Τη συζήτηση συντόνισε η κυρία Μαριάννα Σκυλακάκη, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Forest + Tree, Ελλάδα.