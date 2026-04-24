Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ahram Online, το άνω τμήμα ενός επιβλητικού αγάλματος αποκαλύφθηκε στον αρχαιολογικό χώρο Tell El-Faraoun, στην επαρχία Σαρκίγια, στην ανατολική Δέλτα του Νείλου στη βόρεια Αίγυπτο.

Ο Χισάμ Ελ-Λέιθι, από το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων, δήλωσε ότι το μνημείο πιστεύεται πως απεικονίζει τον φαραώ Ραμσή Β΄ (περίπου 1279–1213 π.Χ.) και ότι είχε επαναχρησιμοποιηθεί στην αρχαιότητα.

«Το εύρημα παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο τα αγάλματα μεταφέρονταν και επανατοποθετούνταν κατά τη διάρκεια του Νέου Βασιλείου, ιδιαίτερα σε περιφερειακά κέντρα που συνδέονταν με τις μεγάλες βασιλικές πρωτεύουσες», εξήγησε ο Ελ-Λέιθι.

Το σωζόμενο τμήμα του αγάλματος έχει ύψος περίπου δύο μέτρα και ζυγίζει μεταξύ πέντε και έξι τόνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, πιθανότατα αποτελούσε μέρος ομάδας τριών αγαλμάτων που βρίσκονταν αρχικά σε ναό της πρωτεύουσας Περ-Ραμσής.

Το άγαλμα έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο φύλαξης, όπου θα υποβληθεί σε διαδικασία αποκατάστασης.