Η Ελλάδα προχώρησε στην επαναπατρισμό πέντε αρχαίων αντικειμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ύστερα από επίσημη τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Σικάγο. Η επιστροφή αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της χώρας για την ανάκτηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν δύο αγγεία με μελανόμορφη διακόσμηση από αττικά εργαστήρια, καθώς και μία αμφορέα και μία όλπη, που χρονολογούνται στον 6ο αιώνα π.Χ. Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης ένας χάλκινος καθρέφτης της Ύστερης Αρχαϊκής-Κλασικής περιόδου, ένα ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα του Ερμή (1ος αιώνας π.Χ.–1ος αιώνας μ.Χ.) και ένα θραύσμα ανάγλυφου με παράσταση της θεάς Αθηνάς από τον 2ο αιώνα μ.Χ.

Τα αρχαία αποκτήθηκαν τη δεκαετία του 1970 και 1980 από την οικογένεια του Ρίτσαρντ και της Μέρι Λ. Γκρέι. Τον Μάιο του 2025, τα τρία τους παιδιά, Χάρι, Τζένιφερ και Πολ Γκρέι, επικοινώνησαν με τις ελληνικές αρχές και προχώρησαν από κοινού στην εθελοντική επιστροφή των αντικειμένων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τελετή στο Σικάγο για τον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέλαβε τα αρχαία σε ειδική τελετή στο Σικάγο, χαρακτηρίζοντας τον επαναπατρισμό ως ακόμη έναν σημαντικό «επαναπατρισμό της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Εξήρε την απόφαση της οικογένειας Γκρέι ως πράξη γενναιοδωρίας, ευθύνης και δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ιδιώτες στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Απευθυνόμενη στην Τζένιφερ Γκρέι, η οποία παρευρέθηκε στην τελετή, εξέφρασε τις ευχαριστίες της για τη στάση και τη συμβολή της οικογένειας.

Η υπουργός τόνισε ότι οι εθελοντικές επιστροφές αρχαιοτήτων αποτελούν σημαντικές επιτυχίες για την Ελλάδα, σημειώνοντας πως περισσότερα από διακόσια αντικείμενα έχουν επαναπατριστεί τα τελευταία χρόνια από δεκαεπτά χώρες σε όλες τις ηπείρους. Το αποτέλεσμα αυτό, όπως είπε, αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της χώρας και την εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργηθεί μεταξύ του ελληνικού κράτους και ιδιωτών του εξωτερικού.

Αναγνώριση του έργου αξιωματούχων και διπλωματών

Η Λίνα Μενδώνη επεσήμανε ότι κάθε επαναπατρισμός απαιτεί εκτεταμένη εργασία, συστηματική έρευνα και υπεύθυνη καθοδήγηση. Πρόσθεσε ότι όσοι επιστρέφουν ελληνικές αρχαιότητες θεωρούνται φίλοι του ελληνικού πολιτισμού και σύμμαχοι στη μάχη κατά της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Η υπουργός ευχαρίστησε την οικογένεια Γκρέι για την απόφασή της, καθώς και τους Έλληνες διπλωμάτες και τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρώην Γενικό Πρόξενο στο Σαν Φρανσίσκο Γρηγόριο Τασσιόπουλο για τη διαχείριση της υπόθεσης στα αρχικά της στάδια, καθώς και στον Γενικό Πρόξενο στο Σικάγο, Εμμανουήλ Κουμπαράκη, για τη συνεισφορά του στο τελικό στάδιο του επαναπατρισμού.