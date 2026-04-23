Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου πραγματοποιούν σήμερα στην Ουάσιγκτον νέο, δεύτερο κατά σειρά, κύκλο συνομιλιών σε επίπεδο πρεσβευτών, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βηρυτός επιδιώκει την παράταση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός που ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Η διπλωματία του Ισραήλ διαβεβαίωσε πριν από τις συνομιλίες ότι δεν υπάρχουν «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, καλώντας τη σε διμερή συνεργασία εναντίον της Χεζμπολά, της σιιτικής οργάνωσης που συνδέεται με το Ιράν. Η Χεζμπολά, πάντως, παραμένει εκτός των διαπραγματεύσεων, τις οποίες απορρίπτει.

Οι δύο χώρες, που τυπικά βρίσκονται ακόμη σε εμπόλεμη κατάσταση, είχαν συναντηθεί στην Ουάσιγκτον στις 14 Απριλίου, για πρώτη φορά από το 1993. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προσπάθειας να δοθεί τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολά εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τότε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δέκα ημερών. Ο πόλεμος έχει κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.500 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερων από ενός εκατομμυρίου στη λιβανική πλευρά.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και οι συμμετέχοντες στη συνάντηση

Όπως και στον πρώτο γύρο, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συντονίζει τις συνομιλίες ανάμεσα στους πρεσβευτές του Ισραήλ, Γιεχιέλ Λέιτερ, και του Λιβάνου, Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ. Παρών είναι και ο αμερικανός πρεσβευτής στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, ενώ σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναμένεται να συμμετάσχει και ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Η νέα συνάντηση διεξάγεται ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο. Χθες, στην κοινότητα Ατ Τίρι σκοτώθηκε η δημοσιογράφος Άμαλ Χαλίλ και τραυματίστηκε η φωτοειδησεογράφος Ζέιναμπ Φαράζ, σύμφωνα με την εφημερίδα Αλ Άχμπαρ και την οργάνωση Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ). Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για τουλάχιστον τέσσερις ακόμη νεκρούς.

Αίτημα για παράταση της εκεχειρίας

Στην Ουάσιγκτον, ο Λίβανος προτίθεται να ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για έναν μήνα, αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και αναστολή των ισραηλινών επιχειρήσεων καταστροφής υποδομών, σύμφωνα με πηγή της λιβανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι στόχος των επόμενων διαπραγματεύσεων είναι να τερματιστούν πλήρως οι επιθέσεις και να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ από το λιβανικό έδαφος.

Μετά τον πρώτο κύκλο συνομιλιών, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις για τη διαρκή ειρήνη, σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί. Η λιβανική κυβέρνηση έχει αναθέσει στον έμπειρο διπλωμάτη Σιμόν Καράμ την ηγεσία της αντιπροσωπείας.

Το «μόνο εμπόδιο» και οι στρατιωτικές εξελίξεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γεδεών Σάαρ, επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με εκείνη του Λιβάνου. «Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο για την ειρήνη και την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες: η Χεζμπολά», δήλωσε, καλώντας τη λιβανική κυβέρνηση σε συνεργασία εναντίον του «τρομοκρατικού κράτους» που, όπως είπε, έχει οικοδομήσει η οργάνωση.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εισχωρήσει σε λιβανικό έδαφος και ανακοίνωσε τη δημιουργία «κίτρινης γραμμής» διαχωρισμού στον νότο, κατά το πρότυπο της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο –όπως αναφέρει– την προστασία του πληθυσμού του βόρειου Ισραήλ. Η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση στην περιοχή, σε αντίποινα για «κατάφωρες» παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο «τρομοκράτες» που είχαν «περάσει την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας και πλησίαζαν στρατιώτες». Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα να ενεργεί εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων.

Η στάση της Τεχεράνης και οι διεθνείς διαστάσεις

Η Τεχεράνη έχει απαιτήσει την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών της με την Ουάσιγκτον σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου επισήμανε ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα είναι «χωριστές» από τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, που ισχύει από τις 8 Απριλίου, εν μέσω έντασης στο στενό του Χορμούζ και του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη, καθώς δεν έχουν επαναληφθεί, όπως είχε προγραμματιστεί, οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.