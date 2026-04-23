Οι σπόροι ρυζιού φαίνεται πως έχουν την ικανότητα να «ακούν» τη βροχή, γεγονός που τους βοηθά να αναπτύσσονται ταχύτερα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 22 Απριλίου 2026 στο περιοδικό Scientific Reports, μηχανικοί του MIT διαπίστωσαν ότι ο ήχος των σταγόνων της βροχής μπορεί να «ξυπνήσει» αδρανείς σπόρους και να επιταχύνει τη βλάστησή τους έως και κατά 40%.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Nicholas Makris, καθηγητή μηχανολογίας στο MIT, και την Cadine Navarro, πρώην μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Αστικών Σπουδών και Πολεοδομίας του ιδίου ιδρύματος, αποτελεί την πρώτη άμεση απόδειξη ότι οι σπόροι και τα φυτάρια μπορούν να αντιλαμβάνονται ήχους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η ομάδα πραγματοποίησε πειράματα με περίπου 8.000 σπόρους ρυζιού, βυθισμένους σε ρηχό νερό. Με τη χρήση διαφορετικών μεγεθών σταγόνων και υψών πτώσης, προσομοίωσαν διάφορες εντάσεις βροχόπτωσης, από ελαφριά έως έντονη.

«Αυτή η μελέτη μάς λέει ότι οι σπόροι μπορούν να αντιλαμβάνονται τον ήχο με τρόπους που τους βοηθούν να επιβιώσουν», δήλωσε ο Makris. «Η ενέργεια του ήχου της βροχής είναι αρκετή για να επιταχύνει την ανάπτυξη ενός σπόρου.»

Ο μηχανισμός που εντοπίστηκε βασίζεται σε μικροσκοπικά οργανίδια ανίχνευσης βαρύτητας, τους λεγόμενους στατόλιθους, που βρίσκονται μέσα σε ειδικά κύτταρα των σπόρων. Όταν μια σταγόνα βροχής χτυπά το νερό ή το έδαφος, δημιουργούνται κύματα πίεσης που εκτοπίζουν τα οργανίδια αυτά, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό ανάπτυξης που κατευθύνει τις ρίζες προς τα κάτω.

Ωστόσο, η επίδραση αυτή έχει όριο: μόνο οι σπόροι που βρίσκονται έως πέντε εκατοστά κάτω από την επιφάνεια ανταποκρίνονται στο ακουστικό σήμα — βάθος που θεωρείται ιδανικό για το ρύζι και συγγενικά είδη. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, «το ακουστικό σήμα λειτουργεί, κατά κάποιον τρόπο, ως βαθύμετρο», δείχνοντας ότι οι σπόροι κοντά στην επιφάνεια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βλαστήσουν.

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με μία ποικιλία ρυζιού, την Oryza sativa. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο μηχανισμός των στατόλιθων μπορεί να ισχύει και για άλλα συγγενικά είδη, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί. Η ανακάλυψη αυτή ενδέχεται να έχει εφαρμογές στη γεωργία, καθώς ο τρόπος παροχής νερού —είτε μέσω ψεκασμού που παράγει ήχους παρόμοιους με της βροχής είτε μέσω σταθερής πλημμύρας— μπορεί να επηρεάζει τη βλάστηση.

«Η μελέτη μας έδειξε ότι αυτοί οι ίδιοι μηχανισμοί φαίνεται να προσφέρουν στους σπόρους έναν τρόπο αντίληψης του βάθους βύθισης στο έδαφος ή στο νερό, που ευνοεί την επιβίωσή τους, μέσω της ανίχνευσης του ήχου της βροχής», εξήγησε ο Makris. «Αυτό δίνει νέο νόημα στη μικρή ιαπωνική εποχή με τίτλο “Η βροχή που πέφτει ξυπνά το χώμα”.»